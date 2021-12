Vorsfelde

Ein Rück- und Ausblick gehört zwischen den Jahren in der WAZ für die beiden traditionsreichsten und größten Stadtteile Fallersleben und Vorsfelde seit Jahrzehnten dazu. In diesem Jahr widmet sich erstmals die neue Ortsbürgermeisterin Sandra Straube diesem Thema.

„Auf 2021 möchte man eigentlich nur kurz zurückblicken, ist das Jahr doch gepflastert mit vielen Entbehrungen, Absagen, Ausfällen und traurigen Nachrichten“, sagt sie. Zuvorderst denkt sie dabei an den Tod von Günter Lach am 15. Dezember.

Trauerfeier für Günter Lach: Als seine Nachfolgerin sprach Sandra Straube in der Petruskirche kurz vor Weihnachten über den verstorbenen Ortsbürgermeister Vorsfeldes. Quelle: Britta Schulze

Er hatte als langjähriger Ortsbürgermeister die Eberstadt Vorsfelde in den letzten Jahren sehr geprägt und wollte seiner Nachfolgerin eigentlich gern weiter beratend zur Seite stehen, auch wenn sie als Mitglied der PUG andere politische Schwerpunkte hat als er mit der CDU. Trotzdem verbindet die beiden mindestens ein ganz wichtiger Punkt. Straube erklärt: „Mit Günter Lach geht jemand, der sich neben der Traditionsbewahrung immer auch für den Zusammenhalt in Vorsfelde stark machte. Die Idee vom Zusammenhalt nehme ich als neue Ortsbürgermeisterin gerne auf.“

Vorsfelde voran bringen: Alle sind gefragt

Sie verbindet dieses gemeinsame Ziel allerdings mit einer neuen Herangehensweise. „Die Stärkung und Attraktivierung von Vorsfelde liegt nicht nur in politischer Hand, sondern kann nur gelingen, wenn sich viele Vorsfelder und Vorsfelderinnen für ihre Stadt engagieren“, betont Sandra Straube. „Das ist eine der Aufgaben, die ich mir für 2022 vorgenommen habe. Wir sind bereits dabei, Projektgruppen zu verschiedenen wichtigen Themen wie Innenstadtentwicklung, Ladestationen, Begrünung, Feste, Verwaltungserneuerung, Wohnbau, Schulen und Kitas zu bilden.“ In diesen Gruppen sollen neben der Ortsratspolitik und Vereinen auch nicht-organisierte Menschen aus Vorsfelde aktiv werden können, die mitreden und sich persönlich engagieren. „In den nächsten Wochen können sich gern noch Interessierte per Email unter sandra.straube@wolfsburg.de melden. Im Januar werden wir dann mit den Gruppen starten.“

Allerfest zum Jubiläum der Eingemeindung

Ein konkretes Projekt hat die neue Ortsbürgermeisterin dabei schon ins Auge gefasst: Das Jubiläum der Eingemeindung, die vor 50 Jahren das bis dahin selbstständige Städtchen Vorsfelde und die Stadt Wolfsburg miteinander verband.

Vorsfelde Vorsfelde wurde um 1130 gegründet . Am 11. Oktober 1955 hatte der Marktflecken, geprägt durch Landwirtschaft und Handel, die Stadtrechte zugesprochen bekommen. In der Amtsstraße gab es damals auch ein Amtsgericht (heute Haus der Vereine). Vorsfelde gehörte bis 1972 zum Landkreis Helmste dt .

. Am 11. Oktober 1955 hatte der Marktflecken, geprägt durch Landwirtschaft und Handel, die Stadtrechte zugesprochen bekommen. In der Amtsstraße gab es damals auch ein Amtsgericht (heute Haus der Vereine). . Wegen des Wappens, das einen Keiler zeigt, und der früheren Bedeutung von „Vor“ (mageres Schwein) wird Vorsfelde Eberstadt genannt. Und wegen der geographischen Lage auf einer von Niederungen umgebenen Geestplatte im feuchten Drömling (Vorsfelder Werder) manchmal auch Werderstadt.

genannt. Und wegen der geographischen Lage auf einer von Niederungen umgebenen Geestplatte im feuchten Drömling (Vorsfelder Werder) manchmal auch Werderstadt. Am 1. Juli 1972 erfolgte die Eingemeindung durch die Stadt Wolfsburg, wodurch Vorsfelde zwar die Stadtrechte wieder verlor, aber künftig von den Steuereinnahmen des VW-Werks mit profitieren konnte. Ebenso wie Fallersleben ist Vorsfelde ein Nebenzentrum Wolfsburgs – mit eigener Verwaltungsstelle, Bibliothek, Schulzentrum und einem zentralen Geschäfts-Viertel. Aktuell leben in Vorsfelde 12 110 Menschen (Stand 31. September 2021).

„Am Wochenende vom 1. bis zum 3. Juli 2022 möchte ich endlich wieder ein Fest in Vorsfelde feiern“, wünscht sich Straube. Die Eingemeindung Vorsfeldes erfolgte offiziell am 1. Juli 1972. „Wir werden an diesem Wochenende das Vorsfelder ,Allerfest’ entlang des Flusses feiern, der Vorsfelde mit Wolfsburg verbindet“, plant sie.

Fest geplant: Die Aller verbindet Vorsfelde und Wolfsburg. Im Juli 2022 will Ortsbürgermeisterin Sandra Straube am Ufer den 50. Jahrestag der Eingemeindung feiern. Quelle: Britta Schulze

Entlang der Aller, wo sich an der einen Seite unter anderem der Elche-Musik-Treff und an der anderen ein Komplex mit Wohnungen für Geflüchtete befinden, soll es kulinarische und musikalische Leckerbissen geben. Aber auch die Geschichte und die Moderne von Vorsfelde möchte die Ortsbürgermeisterin mit Hilfe vieler Mitwirkender präsentieren. „Ich hoffe, dass dieses Wochenende viele Vorsfelderinnen begeistern wird, ihren Ort neu zu entdecken“, sagt sie.

Abschließend folgt noch ein Appell: „Schließlich hoffe ich, dass wir im kommenden Jahr, Corona zumindest zähmen werden, damit wir wieder ein Miteinander gestalten können, das uns hoffnungsvoll in die Zukunft blicken lässt. Deswegen auch von mir der Aufruf an alle, die es bisher nicht getan haben: Lassen Sie sich impfen, damit wir alle wieder mehr Freiheit zurückgewinnen.“ Insbesondere „meinen Vorsfelder*innen“ wünscht die Ortsbürgermeisterin zudem aber erst einmal „einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022!“.

