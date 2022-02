Auch die Störchin erreicht das Nest in Velstove

Velstove

Familien-Zusammenführung in Velstove: Auch die Störchin hat das Nest bei der Feuerwehr erreicht. „Sie ist soeben gelandet und wurde mit anhaltendem Klappern begrüßt. Also wenn das kein Valentingsgeschenk für ihren Mann ist!“, meldete Ina-Maria Schinzel am 14. Februar kurz vor 14 Uhr.

Die Velstoverin, die in der Straße „Am Storchennest“ wohnt, hat das Nest vom Fenster aus direkt im Blick. Und sie interessiert sich in jedem Jahr sehr für die tierische „Daily-Soap“, die sie so frei Haus während der Storchen-Zeit zwischen Frühjahr und Spätsommer geboten bekommt. „Diesmal hat Frau Störchin nicht so lange gebraucht wie im letzten Jahr. Da erreichte sie das Nest erst am 16. März“, erzählt die menschliche Nachbarin.

Nahrung für Störche bieten Wolfsburgs Wiesen

Viel Zeit für verliebtes Geklapper nahmen sich beiden Störche trotzdem nicht. Als WAZ-Fotograf Boris Baschin das Nest erreichte, waren sie schon wieder auf Nahrungssuche in den nahen Wiesen, wo die Kamera nur ein einzelnes Tier einfangen konnte.

Auch Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns, zuständig für Velstove, Warmenau und Brackstedt, freute sich sehr über die Nachricht – und sie eilte sofort auf den Dachboden, um nachzuschauen, ob auch der Warmenauer Storch bereits Gesellschaft hat. Er war am 7. Februar angekommen. Seine Partnerin lässt sich aber offenbar noch Zeit.

Normalerweise erlaubt die Storchencam auch allen, die keinen Fensterplatz haben, einen Blick auf das Warmenauer Nest. Sie sollte allerdings neu justiert werden und ist zurzeit offensichtlich außer Betrieb. In den beiden Vorjahren waren insgesamt 18 Brutplätze in Wolfsburg von Pärchen belegt.

Von Andrea Müller-Kudelka