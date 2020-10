Vorsfelde

Die Tat liegt schon über ein Jahr zurück, doch jetzt hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen zwei 45 und 40 Jahre alte deutsche Staatsangehörige Anklage wegen schwerer Brandstiftung erhoben.

Den beiden Männern wird zur Last gelegt, am 18. April 2019 gegen 11 Uhr im alkoholisierten Zustand die Wohnungstür eines Tunesiers, der mit einem der Angeschuldigten im selben Haus in der Meinstraße in Vorsfelde wohnt, mittels einer Imprägnierspraydose etwa zehn Minuten lang unter Feuer gesetzt zu haben. Laut Staatsanwaltschaft wollten die beiden Angeklagten die Tür und damit auch die Wohnung in Brand setzen.

Weil eine Nachbarin die beiden Männer beobachtete und ansprach, ließen sie schließlich erfolglos von ihrem Vorhaben ab. An der Tür entstanden durch die Einwirkung des Feuers jedoch erhebliche Beschädigungen, sie fing aber nicht an, selbstständig zu brennen. Der Tunesier befand sich zum Zeitpunkt in der Wohnung, blieb aber unverletzt.

Hatten die Täter eine rechte Gesinnung?

Im Rahmen einer Verurteilung strebt die Staatsanwaltschaft die Unterbringung des älteren Angeschuldigten in einer Entziehungsanstalt an. Dieser hatte zur Tatzeit mehr als 2 Promille Alkohol im Blut. Bei dem jüngeren Angeschuldigten war eine genaue Blutalkoholbestimmung nicht erfolgt.

Die Motivation hinter der Tat ist derzeit noch nicht geklärt. Einer der Angeschuldigten soll jedoch eine rechte Gesinnung haben. Ob diese bei der Tat eine Rolle gespielt hat, wird Gegenstand der Hauptverhandlung sein.

