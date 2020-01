Alternative Grüne Route: Heftige Diskussion im Hehlinger Ortsrat

Hehlingen

Der Hehlinger Ortsrat hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend den Sonnenkamp-Pänen und dem städtischen Doppelhaushalt 2020/21 zugestimmt. Aber es gab zum Teil heftige Diskussionen.

Wasserpark bleibt erhalten

Dem Haushalt stimmten die Kommunalpolitiker nur unter einer Bedingung zu: „Der Hehlinger Wasserpark bleibt in seiner jetzigen Form erhalten“, formulierte es Ortsbürgermeisterin Ira von Steimker ( CDU). Man sei bereit, gemeinsam mit der Verwaltung nach einer vernünftigen Lösung zu suchen. Hintergrund: Im Sportausschuss hatte die Stadtverwaltung vorgeschlagen, den Hehlinger Wasserpark aus Kostengründen zu schließen. Was viele Hehlinger sauer macht: Die Stadt hatte vor einigen Jahren das Hehlinger Freibad geschlossen und den Wasserpark als Alternative gebaut.

Riesen-Durchlass für Amphibien

Heftige Diskussionen gab es über die Baupläne rund ums Mega-Neubaugebiet Sonnenkamp zwischen Nordsteimke und Hehlingen. So sorgte Tilman Runge von den Wolfsburger Entwässerungsbetrieben (WEB) für Kopfschütteln, als er die Pläne für einen zwei mal 1,50 Meter großen Amphiendurchlass über der Nordsteimker Straße vorstellte. Er ist Teil des Entwässerungsprojekts – am Ende stimmten die Politiker dem Gesamtprojekt zu.

200 Parkplätze und Extrabusse

Umstritten ist im Hehlinger Ortsrat nach wie vor die sogenannte „Alternative Grüne Route“ (AGR). Sie soll von einem Parkhaus mit 200 Stellflächen am Nordsteimker Kreisel durch Sonnenkamp und Steimker Gärten über Reislinger Straße und Berliner Ring bis zum Bahnhof führen. Dort bekommen Schnellbusse eine Extraspur und sollen laut Stadtplaner Peter Albrecht „in sieben oder acht Minuten“ vom Parkhaus bis zum Bahnhof fahren, „idealerweise bis ins VW-Werk“. Das schaffe niemand mit dem Auto. Außerdem sei ein Radweg geplant.

AGR bis zu 44 Metern breit

An einigen Stellen, so Planerin Katja Pott, sei die AGR 28 Meter breit, maximal sogar 44 Meter. Pläne, bei denen Ortsbürgermeisterin von Steimker Bauchschmerzen bekam: „200 Parkplätze sind für so ein Vorhaben viel zu wenig.“ Sie bezweifle, dass Menschen vom Auto auf den Bus umsteigen werden: „Die WVG musste grad ihren Fahrplan umstellen, weil kaum jemand mit dem Bus fährt“, gab sie zu bedenken. Am Ende stimmte der Ortsrat den Plänen bei zwei Enthaltungen zu.

Von Carsten Bischof