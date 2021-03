Alte Nudelfabrik: Arbeiten für Pflege- und Wohncampus liegen im Zeitplan

Reislingen

Die Bauarbeiten auf dem Gelände der früheren Nudelfabrik an der Sandkrugstraße gehen gut voran: Die Lindhorst-Gruppe ist der Investor und plant 120 Wohnungen plus Tagespflege und gesundheitsnahe Dienstleister. Spätestens im Frühjahr 2023 soll das 13 000 Quadratmeter große Areal an die „Schönes Leben“-Gruppe übergeben werden.

Konkret entsteht an der Sandkrugstraße 42/44 ein Wohn- und Pflegecampus mit 120 seniorengerechten Mietwohnungen mit einer Größe von 35 bis rund 100 Quadratmetern. 16 davon werden Rollstuhlfahrerwohnungen, alle Wohnungen sind barrierefrei. Unter dem Gebäudekomplex entsteht eine Tiefgarage mit 121 Pkw-Stellflächen. Oberirdisch sind weitere Parkplätze geplant.

Bodenplatte und Sohle sind fertig, jetzt entstehen die Stahlbetonwände für die Tiefgarage

„Bodenplatte und Sohle sind fertig, aktuell sind wir bei der Erstellung der Stahlbetonwände der Tiefgarage“, sagt Christoph Wihelms, Sprecher der Cureus GmbH, die zur Lindhorst-Gruppe gehört und nach eigener Aussage innerhalb der Gruppe für die Entwicklung und den Bau von Seniorenresidenzen und seniorengerechten Wohngebäuden zuständig ist.

Der witterungsbedingte Baustopp durch den heftigen Wintereinbruch habe die Planung kaum beeinflusst: „Wir liegen im Zeitplan. Wir gehen davon aus, dass wir zu Beginn des Sommers mit der Erstellung der oberirdischen Geschosse im Rohbau beginnen werden“, so Wilhelms weiter. Das werde etwa ein Jahr dauern. Anschließend erfolge der Innenausbau.

Reislinger Straße: Die Baustelle von oben. Quelle: Matthias Leitzke

„Schöner Leben“ soll spätestens im Frühjahr 2023 den Gebäudekomplex übernehmen

Das Ziel von Cureus sei es, den fertigen Gebäudekomplex „spätestens im Frühjahr 2023“ an die „Schöner Leben“-Gruppe als Betreiber übergeben zu können. Die „Schöner Leben“-Gruppe hingegen rechnet mit einem früheren Übergabetermin.

Von Carsten Bischof