Allroundtalent gesucht: Vorsfelder tritt bei SAT.1-Show gegen 99 Mitspieler an

Vorsfelde

Sektkorken möglichst weit knallen lassen, Tauziehen oder einen Eisblock möglichst schnell mit der eigenen Körperwärme zum Schmelzen bringen – in der Sat.1-Show „99 - Eine:r schlägt sie alle!“ müssen 100 Kandidatinnen und Kandidaten in 99 Spielrunden knifflige Aufgaben bewältigen. Einzige Regel: Nicht der oder die letzte sein. In der finalen Runde gibt es 99000 Euro gewinnen. Patrik Appe aus Vorsfelde war mit dabei und ist in der Sendung zu sehen, die ab Freitagabend, 9. Juli, um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird. „Ich habe schon viel mitgemacht, aber das habe ich noch nie erlebt. Das war extrem“, sagt der 33-Jährige.

Gedreht wurde in Amsterdam mit Corona-Hygienekonzept

Über eine Model-Agentur wurde der Sender auf den Vorsfelder aufmerksam, und weil von einem Casting für die VOX-Show „Survivor“ schon viel Material vorlag, dauerte es nicht lange, bis der 33-Jährige eingeladen wurde. „Es ist toll, dass das in Corona-Zeiten überhaupt möglich war“, meint Appe. Nur wer negativ getestet wurde, durfte zum Dreh mit Hygieneschutzkonzept nach Amsterdam. Die Show wurde in einem früheren Gastank aufgezeichnet, der zum Studio umfunktioniert wurde, berichtet er. Moderiert wurde die Sendung von Johanna Klum und Florian Schmidt-Sommerfeld. „Sie waren das beste Moderatoren-Team, das man sich vorstellen konnte“, so der Vorsfelder, der als Zaunbauer bei Osterwald in Nordsteimke arbeitet.

Sucht die Herausforderung: Patrik Appe beim Extrem-Hindernislauf Tough Mudder. Quelle: privat

Unter Druck werden vermeintlich einfache Aufgaben zur Herausforderung

Und wie war’s? „Das Spiel wird aufgebaut und dann geht es los – ohne das man weiß, was auf einen zukommt und wie man sich darauf vorbereiten kann“, erzählt Appe. Die Aufgabe wird erklärt, dann ertönt der Startsound. „Jeder zuhause wird sich denken: ‚Das ist ja einfach.‘ Aber wenn man mit 100 Leuten da steht, nicht zögern darf und nur diesen einen Versuch hat – das ist sehr emotional“. Sein Pluspunkt: „Ich lasse mich in stressigen Situationen nicht aus der Ruhe bringen.“

Video als Vorgeschmack auf die Show:

Keine schlechte Voraussetzung für die Show, denn unter Zeitdruck und angesichts der vielen Mitspieler werden die vermeintlich einfachen Aufgaben zur Herausforderung. Nach jeder Runde scheidet der jeweils letzte Teilnehmende aus.

„Ich habe megacoole Leute kennengelernt“

Aufgezeichnet wurde die Show vor zwei Monaten. Wie der Vorsfelder abgeschnitten hat, darf er nicht verraten. Am heutigen Abend will er die Sendung zusammen mit Freunden anschauen „und auch ein oder zwei Aufgaben nachspielen.“ Nach der ersten Folge am Freitagabend werden zwei weitere jeweils freitags am 16. und 30. Juli um 20.15 Uhr auf Sat.1 gezeigt, außerdem kann die Sendung auf Joyn gestreamt werden.

Unabhängig vom Erfolg bei der Show freut sich Appe über das Erlebnis mit Teilnehmenden aus jeder Altersklasse. „Ich habe megacoole Leute kennengelernt und es haben sich viele Freundschaften gebildet.“ Für den August sei auch ein corona-konformes Treffen geplant, bei dem sich Kandidatinnen und Kandidaten der Show noch einmal austauschen wollen.

Von Christian Opel