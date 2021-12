Nordsteimke

Gerade entwickelte sich der Weihnachtsbaumverkauf auf dem gräflichen Gutshof in Nordsteimke zu einer kleinen Tradition. Schon bremste Corona ihn aus. Trotz aller Widrigkeiten: Günther Graf von der Schulenburg und Melanie Perricone, Pächterin der „Wildfrisch“-Gastronomie auf dem Gutshof, wollen am dritten Advents-Wochenende wieder reichlich Nordmanntannen verkaufen. Natürlich unter Corona-Regeln.

Für den Baumverkauf auf dem weihnachtlich geschmückten Hof gilt die 3G-Regel: Genesene, Geimpfte und Getestete können sich am Samstag und Sonntag, 11. und 12.Dezember, jeweils von 11 bis 17 Uhr ihre Nordmanntanne nach Wunsch aussuchen. Für diejenigen, die draußen an den Ständen etwas essen möchten, gilt 2G (geimpft, genesen). Wer im Restaurant „Wildfrisch“ speisen möchte, für den ist 2G plus (mit Test) Pflicht. Am Hof-Eingang gibt es eine Kontrolle. Beim „Lindenhof“ in Nordsteimke ist übrigens eine Corona-Teststation.

Tannenbäume in großer Auswahl

Selbst gebackener Kuchen, Nordsteimker Pottwurst, Flammkuchen, natürlich die klassische Bratwurst und andere Köstlichkeiten gehören bei der Aktion auf dem schulenburgschen Hof zum kulinarischen Angebot. Auch für ein bisschen Kunsthandwerk ist gesorgt. „Wir wollen den Weihnachtsbaumkauf zu einem Erlebnis für die ganze Familie machen“, erklärt Melanie Perricone.

Das klappte beim Drive-in-Verkauf im vergangenen Jahr nicht ganz so gut: Die Bäume wurden ans Auto der Kunden gebracht. Man konnte nicht selbst aussuchen. Eine witzige Idee, die durch Corona entstand und für große Aufmerksamkeit in den Medien sorgte. Aber es war ein bisschen unpersönlich.

Ökologischer Anbau: Auf der gräflichen Tannenbaumplantage in Kaiserwinkel werden keine Pestizide eingesetzt. Rinder fressen das Unkraut. Quelle: Graf von der Schulenburg

Das wollen Günther Graf von der Schulenburg und Melanie Perricone diesmal ändern. Besucher können sich die Bäume wieder selbst aussuchen. Ausreichend Auswahl bekommen sie, verspricht Förster Ottmar Wahlers vom gräflichen Forsthof in Kaiserwinkel. 300 Exemplare werden angeliefert. „Wir können jederzeit für Nachschub sorgen“, sagt Wahlers.

Auch Sonderwünsche seien möglich und lieferbar. Wer sich seinen Weihnachtsbaum selbst schlagen möchte, kann das in Kaiserwinkel machen. Die Nordmanntannen auf der gräflichen Plantage sind übrigens 100 Prozent Bio: Sie sind weder gespritzt noch bekommen sie künstlichen Dünger. Dafür sorgt „Harzer Rotvieh“: Die Rinder fressen das Unkraut weg, ihr Dung düngt die Bäume auf natürliche Weise.

Von Sylvia Telge