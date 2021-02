Aller-Renaturierung startet mit Arbeiten an der Badelandbrücke

Vorsfelde

Das Millionenprojekt „Aller-Renaturierung“ zwischen Badeland und Vorsfelde startet: Am Dienstagvormittag traf sich eine Expertenrunde an der Badelandbrücke, um letzte Planungsdetails durchzusprechen. Als nächstes sollen Arbeiter die Wege frei räumen für die Baufahrzeuge – die Arbeiten starten in Höhe der Badelandbrücke. Der eigentliche Baustart ist für Anfang März geplant.

Jetzt werden Schneisen freigemacht und Baustraßen angelegt

„Vorbereitend sind für die Baufahrzeuge Schneisen freizumachen und Baustraßen anzulegen“, sagt Silke Westphalen vom Aller-Ohre-Verband. Die Baufahrzeuge würden später Steine und Kies anfahren. Damit würden dann Hindernisse in die Aller gebaut, damit der Fluss wieder mäandernd fließt – sich also wie früher durch die Landschaft schlängelt. Die Aller sei in den 1960er Jahren „zur optimalen Hochwassersicherheit“ verbreitert worden – jetzt werde sie revitalisiert.

Aller-Renaturierung: Gewässerplaner Sebastian Klaerding und Ökologe Jan Oberdiek planen und überwachen die Baumaßnahme. Quelle: Britta Schulze

Das hat zwei Vorteile: Der Fluss bietet wieder Lebensraum für viele Tiere und dient gleichzeitig durch die Auen als Hochwasserschutz. Jetzt geht es erst einmal konkret darum, Gestrüpp, Gehölze und Bäume zu entfernen. „Es wäre aber keine ökologische Maßnahme, wenn nicht für das anfallende Schnittgut eine weitere Verwendung für die Natur mitbedacht wäre“, betont Westphalen. Das Schnittgut werde vom Geschäftsbereich Grün in Nähe des Allerufers gesammelt – „für den weiteren Einbau in den Fluss“, so Westphalen.

Bildergalerie zur Aller-Renaturierung:

Zur Galerie Die Aller soll zwischen Vorsfelde und Badelandbrücke renaturiert werden. Sie erhält ihren ursprünglichen, schlängelnden Lauf zurück. Die Bauarbeiten starten jetzt.

Natürliche Hindernisse im Wasser bieten Nahrung für Tiere

Totholz soll demnach als natürliches Hindernis dienen, um das die Aller künftig herumfließen muss. Das Schnittgut solle als Nahrung und Unterstand für Pflanzen, Tiere wie Frösche und Fische und Kleinstlebewesen dienen – wie Insekten und Libellen. „Was nicht im Gewässer eingebaut wird, verbleibt für die Landlebewesen am Gewässer in den stillen Bereichen fernab des Freizeitbetriebs als Anreicherung im Lebensraum“, erklärt Westphalen.

Geplant haben dieses Konzept der Ökologe Jan Oberdiek und der Gewässerplaner Sebastian Klaerding vom Planungsbüro Sönnichsen und Weinert. Oberdiek führt auch die Oberaufsicht über die Bauarbeiten. Das Millionenprojekt wird von öffentlichen Stellen gefördert und auch von der Stadt Wolfsburg mitfinanziert. Ziel ist einerseits, der Aller ihren natürlichen Flusslauf wiederzugeben, andererseits Natur erlebbar zu machen. Dafür wird es natürliche Aussichtspunkte auf den Fluss sowie in Höhe des Kolumbianischen Pavillons einen Steg geben – als außerschulischen Lernort. Bis Frühjahr 2022 soll das 2,3 Kilometer lange Teilstück renaturiert sein.

Von Carsten Bischof