Aller-Renaturierung: Die ersten Arbeiten sollen im Oktober starten

In diesem Jahr startet die Stadt mit einem großen Naturschutzprojekt: Die Aller soll zwischen Vorsfelde und Badeland renaturiert werden. Kosten soll das Projekt rund zwei Millionen Euro, ab Oktober sollen die Bauarbeiten starten. Die genaue Planung soll „voraussichtlich im April öffentlich bekannt gemacht werden“, sagt Monia Meier, Sprecherin der Stadt Wolfsburg.

Das Thema „Renaturierung der Aller“ beschäftigt Politik, Verwaltung und die zuständigen Behörde und Verbände schon seit Jahren. Ziel ist es, den begradigten Fluss wieder in einem der Natur nachempfundenen Bett fließen zu lassen – und zwar mäandernd (schlängelnd). Das reduziert die Fließgeschwindigkeit, ermöglicht die Ansiedlung weitere Tier- und Pflanzenarten und verbessert zudem den Hochwasserschutz – die Aller bekommt ein größeres Überschwemmungsgebiet.

„Strömungslenker“ und Inseln

Die Stadt will ab der Vorsfelder B188-Brücke so genannte „Strömungslenker“ aus Totholz und Kiesinseln in die Aller bauen – das Wasser würde dann schlängelnd fließen. Auf der langen Geraden zwischen Vorsfelde und Allersee sollen Gewässerschleifen mit Auenbereichen und Inseln angelegt werden. An Steilhängen sollen neue Lebensräume für Eisvogel und Wildbienen entstehen. Dämme in Höhe des Kolumbianischen Pavillons und der Badelandbrücke sollen den Flusslauf einengen und die Fließgeschwindigkeit erhöhen.

Um die Renaturierung für Naturfreunde erlebbar zu machen, sollen Beobachtungspunkte angelegt werden – eine Art von Steg im Wasser. Von Vorsfelde kommend soll zudem ein Beobachtungshügel aufgeschüttet werden. Auf Info-Tafeln können sich Besucher über die Maßnahmen und die Aller informieren. Damit nicht genug: Gemeinsam mit dem Angel- und Gewässerschutzverein Vorsfelde sollen die Fischbestände vor und nach den Arbeiten untersucht werden. Und: In Höhe des VfL Wolfsburg ist ein „grünes Klassenzimmer“ geplant.

Im Oktober starten die Arbeiten

Im April will die Verwaltung die Pläne öffentlich präsentieren, im Oktober soll der Startschuss „für die Arbeiten zur Baufeldfreimachung im Bereich der Mäanderschlingen nordöstlich des Allersees“ fallen, so Stadtsprecherin Monia Meier. Anfang 2021 soll die Renaturierung der Aller am Badeland verwirklicht werden. Monia Meier: „Mit der nun erarbeiteten Planung ist es gelungen, die Ansprüche von Naherholung, Naturschutz und Hochwasserschutz in Einklang zu bringen.“

