Raiffeisen geht, Aldi kommt – aber frühestens am 1. Januar 2022. Das betont jetzt Raiffeisen Waren gegenüber der WAZ. Man wolle in Ruhe nach einem neuen Standort für den Vorsfelder Raiffeisen-Markt suchen. Erste Gespräche würden bereits laufen.

Wie die WAZ berichtete, hat Aldi das Grundstück des jetzigen Raiffeisen-Marktes an der Straße An der Meine in Vorsfelde gekauft. Man wolle dort einen neuen, modernen Markt bauen, teilte das Unternehmen mit. Der Mietvertrag im Vorsfelder Drömling-Center sei nicht verlängert worden, weil Edeka den bisherigen Aldi-Markt nun selbst nutzen will. Deshalb suchte Aldi einen neuen Standort und wurde im jetzigen Raiffeisen-Markt fündig.

Raiffeisen will Tankstelle integrieren

Raiffeisen hatte schon im Januar angekündigt, einen neuen Standort zu suchen, denn: Die Raiffeisen Waren GmbH wolle die Märkte und das Tankstellengeschäft „näher zusammenbringen“, sagte ein Unternehmenssprecher. „Wir haben in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen mit diesem Vorgehen machen dürfen“, lassen sich Nils Rendelmann (Abteilungsleiter Energie Niedersachsen) und Uwe Weilmann (Abteilungsleiter Raiffeisen-Märkte) zitieren.

Mit dem Verkauf des Grundstücks an Aldi sei „der erste Schritt gemacht“. Jetzt suche man einen geeigneten Standort in der Region, an dem man Markt und Tankstelle bündeln könne. „Wichtig ist, dass wir gerne in Vorsfelde sind und auch in der Region bleiben möchten. Wir wollen größer werden und das Angebot mit der hervorragenden Mannschaft weiter führen“, betont Rendelmann. „Perspektivisch an einem neuen Standort mit einer Tankstelle.“

Erste Gespräche laufen

Er sagt aber auch: Der Raiffeisen-Markt an der Straße An der Meine werde „frühestens zum 31.12.2021 seine Türen schließen“. Er werde an anderer Stelle wieder öffnen. „Erste Gespräche gab es bereits“, ergänzt Uwe Weilmann. „Ein konkretes Ergebnis können wir jedoch noch nicht mitteilen.“

