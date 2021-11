Vorsfelde

Die Corona-Einschränkungen betreffen in besonderem Maße auch die Angebote der Kirchengemeinden in der gerade beginnenden Adventszeit. Dagegen hat die Propstei Vorsfelde sich allerdings etwas besonderes ausgedacht: „Wenn die Menschen nicht in die Kirche kommen dürfen“, so beschlossen Propst Dr. Ulrich Lincoln, das Team von der Propstei sowie zahlreiche Seelsorger, „dann kommt die Kirche eben zu den Menschen.“ Und das in ungewöhnlicher Form.

Ab dem 1. Dezember ist in den Gemeinden der Stadt Wolfsburg, der Landkreise Gifhorn und Helmstedt bis hin in den Ohrekreis ein ungewöhnliches Gefährt unterwegs: Ein festlich dekorierter Bauwagen wurde in fleißiger Arbeit mit bunten Lichtern, Sternen und Girlanden umdekoriert zu einem fahrenden Adventskalender.

Hunderte bunte LED-Lichter lassen den Bauwagen strahlen

Den stellten Propst Lincoln, die Pfarrerin Tanja Klettke (Velpke), die Pfarrer Wilfried Leonhard (Nordsteimke/Volksmardorf) und Matthias Rotkehl (Kästorf/Velstove) sowie Diakon Jochen Meißner-Warnecke und Jugendbeauftragte Simone Rieger jetzt vor. Und zur Feier des Tages erstrahlten hunderte bunter LED-Kerzen in einem ersten Probelauf. „Funktioniert ja alles prima“, freute sich Tanja Klettke.

Und Propst Lincoln hob hervor, dass es sich um eine echte Gemeinschaftsarbeit gehandelt habe: So haben alle Pfarrer, Diakone und Praktikanten ihren Beitrag geleistet.

Die fahrenden Adventskalender stoppt täglich an einem anderen Ort

Am Mittwoch startet der fahrende Adventskalender auf große Fahrt, die ihn täglich in einen anderen Ort der flächenmäßig breit gestreuten Propstei führen wird. Die jeweiligen Ziele allerdings bis zum Schluss geheim: „Es soll für die Menschen bis zuletzt eine kleine adventliche Überraschung sein“, so der Propst.

Also sollte man tunlichst etwa zwischen 16.30 und 17 Uhr die Fenster öffnen und einer eventuellen musikalischen Einladung lauschen, die entweder elektronisch abgespielt wird oder in besonderen Fällen vom mitgereisten Posaunenchor der Propstei als Livemusik intoniert wird. Geboten wird dann ein kleines adventliches Programm, das sowohl auf junge als auch auf ältere Besucher zugeschnitten ist. Teilnehmer werden selbstverständlich aufgerufen, die besonderen Corona-Bedingungen bezüglich Abstand und Schutzmasken einzuhalten.

Ziel der Aktion: Hoffnung auf besser Zeiten wecken

Bis zum 23. Dezember zieht der fahrende Adventskalender per Bauwagen-Anhänger durch die Lande. „Der obligatorische lebendige Adventskalender, eine seit vielen Jahren sehr beliebte Einrichtung, muss aus bekannten Gründen auch in diesem Jahr wieder ausfallen“, bedauern die Pfarrer der Propstei. „Aber die Welt geht ja schließlich nicht unter“, so Ulrich Lincoln.

Und gerade in diesen schweren Zeiten sei es eine besondere Herausforderung für die Kirchen, bei den Menschen auch ein bisschen Hoffnung auf bessere Zeiten zu wecken. Selbstverständlich wird die ganze Aktion auch digital begleitet per WhatsApp, Instagram und Facebook. „Wer da ein bisschen kombiniert, kann möglicherweise sogar den Zielort des Tages herausfinden“, verrät Jugendbeauftragte Simone Rieger.

Von Burkhard Heuer