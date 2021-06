Vorsfelde

Gegen zu hohe Mieten wurde am Samstag bundesweit protestiert mit der Kampagne „Mietenstopp!“. In Wolfsburg fand am Nachmittag eine Kundgebung auf dem Rathausplatz statt, die die IG Metall Wolfsburg organisierte. Auch in Vorsfelde wurde demonstriert. Dort gab es einen direkten Adressaten: Die Adler Group, die in der Eberstadt Wohnungen vermietet.

„Die Adler stürzt die Menschen in Existenzängste“, sagte Doris Zander, Sprecherin der „Mieter:innen Initiative Wolfsburg-Vorsfelde“. Sie befindet sich seit langem im kritischen Dialog mit dem Immobilienunternehmen. Schon im vergangenen Jahr gab es Ärger zwischen dem Unternehmen und Mietern wegen Sanierungsarbeiten im Lüneburger Ring.

Mieter-Initiative und Wolfsburger Linke organisierten die Demo

„Wir wollen reine Sanierungen und keine Modernisierungen“, betonte Zander. Die Mieten dürften nicht weiter steigen, die seien sowieso für einige gerade noch so zu bezahlen. „Wenn jemand Hartz IV bezieht und dann eine Mieterhöhung bekommt, sagt das Amt nur, man solle sich eine andere Wohnung suchen“, erklärte Doris Zander.

Bildergalerie von der Demonstration in Vorsfelde:

Zur Galerie Bei einer Demo anlässlich des Aktionstags „Mietenstopp“ zogen Mieterinnen und Mieter in Vorsfelde vom Alten Rathaus zum Schützenplatz. Sie forderten faire Mieten für Jung und Alt.

Sie ist vernetzt mit anderen Initiativen, zum Beispiel der Mieterinitiative Göttingen. „Über die habe ich von dem bundesweiten Aktionstag erfahren“, sagte Zander. Zusammen mit der Wolfsburger Linkspartei wurde dann der Demonstrationszug und die Kundgebung auf dem Schützenplatz Vorsfelde angemeldet.

Mehr als 127 Initiativen sind an der Kampagne beteiligt

Wohl durch die Kurzfristigkeit – für die Demo gab es etwa eineinhalb Wochen Vorlauf – und das sehr warme Wetter war die Anzahl der Teilnehmenden überschaubar. Knapp 30 Leute versammelten sich zur Kundgebung auf dem Schützenplatz. Zum Start des Demonstrationszugs vor der Verwaltungsstelle waren es noch deutlich weniger.

Deutschlandweit fanden unter der Kampagner „Mietenstopp!“ in 88 Städten Aktionen statt. Mehr as 127 Initiativen und Organisationen sind an der Kampagne beteiligt, darunter auch der DGB Niedersachsen. „Fast die Hälfte aller Haushalte in Großstädten ist durch hohe Mieten überlastet. Das gilt vor allem für niedrige und mittlere Einkommen“, verlautbarte der Gewerkschaftsbund.

300 Euro Einsparung an Heizkosten – aber 1700 Euro mehr Miete

Beispielhaft sind die Auswirkungen in Vorsfelde zu sehen. Durch energetische Sanierung würden mindestens zwei Euro pro Quadratmeter mehr an Mietkosten anfallen, sagte Doris Zander. „Wir haben das für uns mal durchgerechnet“, erzählte sie. „Wir sparen im Jahr etwa 300 Euro Heizkosten, haben aber 1700 Euro mehr an Miete.“ Das sei eine sehr hohe Belastung.

Energetische Sanierung steht derzeit in der bundesweiten Debatte im Brennpunkt. Der angedachte CO2-Aufschlag für nicht sanierte Wohnungen sollte zunächst auf Mieter und Vermieter gleichermaßen verteilt werden. Hier entwickelt sich die Diskussion gerade aber zuungunsten der Mieter. Eine zentrale Forderung der Kampagne ist auch das Einfrieren der Mieten für die nächsten sechs Jahre.

Von Robert Stockamp