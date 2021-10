Vorsfelde

Die Mieterinitiative aus Vorsfelde schlägt Alarm: In mehreren Wohnungen im Sanierungsviertel der Adler Group in Vorsfelde gibt es offenbar Probleme mit feuchten Wänden und defekten Heizungen. Klar ist: Wo gehobelt wird, fallen Späne. Sprecherin Doris Zander kritisiert allerdings, dass einige Mieter und Mieterinnen in aus ihrer Sicht nur notdürftig sanierte Räume zurückziehen mussten. Und: Seit bekannt geworden ist, dass die Adler Group über den Verkauf von mehr als 15 000 Wohnungen verhandelt, zu denen auch der Bestand in Wolfsburg und Göttingen gehören soll, haben viele Angst, dass jetzt gar nichts mehr passiert und sie bald vom Regen in die Traufe geraten.

Die Verunsicherung ist groß. Adler-Mieterinitiativen aus Wolfsburg und Göttingen hatten sich zuvor gegenseitig unterstützt: Sie forderten Politik und Verwaltung durch Flugblätter und Demonstrationen zum Handeln auf und wiesen dabei auf tiefsitzende Ängste vor allem der langjährigen Bewohner und Bewohnerinnen mit alten Mietverträgen hin, dass die Kosten zu sehr steigen.

Schimmel und feuchte Wände: Das wollen die Mieter nicht hinnehmen. Quelle: privat

Wertsteigerung contra Sozialwohnungen

Das Problem: Die Instandhaltung der Wohnblöcke im Norden Vorsfeldes wurde über Jahrzehnte vernachlässigt. Gleichzeitig wohnen hier viele ältere Personen schon seit Jahrzehnten und wegen der vergleichsweise niedrigen Mieten zog es in den vergangenen Jahren verstärkt zum Beispiel Geringverdienende oder Alleinerziehende in die Gegend. Adler plante nach der Übernahme allerdings nicht nur, Schäden zu beheben, sondern wollte die Gebäude mit Hilfe einer energetischen Sanierung und dem Einbau von Aufzügen im Wert steigern. Die Politik begrüßte dieses Engagement grundsätzlich.

Adlers Aktienkurs stürzte ab

Die Bauarbeiten laufen, ziehen sich aber ziemlich in die Länge. Corona und Lieferprobleme schienen dafür Grund genug. Nach einem kritischem Urteil des Wirecard-Kritikers Fraser Perring zur Bilanz – er sprach von überbewerteten Immobilien – gab es jedoch Gerüchte, Adler stehe kurz vor der Insolvenz – was das Unternehmen vehement dementierte. Trotzdem stürzte der Aktienkurs ab.

Sanierungsarbeiten im Heidgarten in Vorsfelde. Quelle: Boris Baschin

Immobilen-Geschäfte: Adler, LEG und Vonovia Der Adler Group gehören rund 70 000 Wohnungen in Berlin und Norddeutschland. Erst im Jahr 2020 war das Unternehmen durch den Zusammenschluss von Adler, Ado Properties und Consus Real Estate entstanden. Über den Verkauf von 15 000 Wohneinheiten verhandelt Adler jetzt mit dem Immobilien-Unternehmen LEG, um Schulden abzubauen (Anleihen und Darlehen). Laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung geht es bei dem 1,5-Milliarden-Geschäft um einen sogenannten Share-Deal: Demnach ist geplant, dass sich die LEG nur zu knapp 90 Prozent beteiligt, so dass zehn Prozent jeder einzelnen Wohnung weiterhin im Besitz von Adler bleiben. Hintergrund: LEG (aktuell laut eigenen Angaben 145 000 Wohnungen) würde so die Grunderwerbsteuer sparen. Die LEG ist die ehemalige Landesentwicklungsgesellschaft von Nordrhein-Westfalen mit Hauptsitz in Düsseldorf, die 2008 privatisiert wurde. Laut anderen Medienberichten soll sich auch Vonovia (Bestand: knapp 400 000 Wohnungen, Hauptsitz Bochum) um Mehrheitsbeteiligungen bei Adler bemühen. Ein Sprecher von Adler wies Gerüchte über entsprechende Verhandlungen auf Nachfrage der WAZ am Montag zurück.

Die Vorsfelderin Doris Zander setzte sich in der Vergangenheit unter anderem für Nachbarn ein, die über Schimmel und Silberfischchen klagten, sowie für Eltern, die nach dem Abbau alter Spielgeräte vor rund zwei Jahren jetzt endlich neue Schaukeln, Rutschen und Klettergeräte im Wohngebiet haben wollen. Ein Sprecher von Adler bat mehrfach um mehr Geduld: Die Versäumnisse der Vorbesitzer würden nach und nach aufgearbeitet. Probleme mit Schimmel oder Ungeziefer seien Einzelfälle und würde mit den betreffenden Mietparteien geregelt. Die Spielplätze seien in Planung, es gäbe aber Lieferprobleme und die Sanierung der Gebäude gehe vor.

Wohnen auf einer Baustelle: Feuchte Wände, defekte Heizung und der Trockner lässt auf sich warten - die Mieterinitiative Vorsfelde will Zustände wie hier in einer Wohnung in der Bromer Straße nicht hinnehmen. Quelle: privat

Die Sanierung steht seiner Aussage nach auch jetzt weiterhin im Vordergrund. Zum Stand der Verkaufsverhandlungen könne er noch nichts Neues berichten, für die Mieter und Mieterinnen in Wolfsburg ändere sich aber sowieso nichts – auch wenn es eine Einigung geben sollte. Ob Verkauf oder Sharing: Die bereits durchgeplante Sanierung soll weiter gehen. Mit allen positiven und allen negativen Begleiterscheinungen...

Von Andrea Müller-Kudelka