Ärger in Vorsfelde-Süd: Darum ist das Mobilfunk-Netz so schlecht

Ärger in Teilen von Vorsfelde-Süd: Bei einem WAZ-Leser, der anonym bleiben möchte, ist seit Kurzem das LTE-Netz so schlecht, dass Homeoffice kaum noch möglich ist. Er dürfte nicht der einzige sein, der mit einem schlechten Empfang kämpft: Die Telekom bestätigt auf WAZ-Nachfrage, dass sie einen Sendemast in dem Gebiet abschalten musste. Bis es Ersatz gibt, könnte es noch dauern...

Für die Abschaltung soll es keine Ankündigung gegeben haben

„Das Verhalten der Telekom gegenüber dem Kunden in Zeiten von Homeoffice ist ein Skandal, zumal mit Glasfaser frühestens in zwei Jahren zu rechnen ist“, schreibt der Leser der WAZ. Die Telekom habe den Sendemast ohne vorherige Ankündigung abgeschaltet. Die Empfangsleistung beim Vorsfelder sei dadurch von 100 Mbits auf 0,4 Mbits gesunken – so könne er weder im Homeoffice arbeiten, noch in anderer Weise das LTE-Netz nutzen.

Die Telekom gesteht auf WAZ-Nachfrage ein, dass die Situation in Vorsfelde-Süd derzeit alles andere als ideal ist: „Der Leser ist völlig zu Recht verärgert“, sagt Sprecherin Stefanie Halle. Die Telekom habe den Mobilfunkstandort „Am Bahnhof 11“ abschalten müssen, weil der Eigentümer den Mietvertrag zu Ende Juni gekündigt hatte. Dabei handelt es sich um den alten Silo-Turm, der bis vor wenigen Jahren dem Kiebitzmarkt Kroll gehörte.

Deaktiviert: Den neuen Standort für den abgeschalteten Sendemast muss die Telekom noch fertigstellen. Quelle: Roland Hermstein

Die Telekom will den neuen Standort Ende des Jahres einschalten

Halle erklärt: „Der neue Standort im Gewerbegebiet Sudammsbreite ist zwar vorbereitet aber es fehlt noch die Glasfaseranbindung und die aktive Technik. Hier hat es Engpässe in der Lieferkette gegeben.“ Voraussichtlich werde die Telekom den neuen Standort Ende des Jahres einschalten können. Sie prüfe derzeit, ob eine temporäre Lösung bis dahin technisch umsetzbar wäre.

Die Sprecherin entschuldigt sich bei den Kunden für die Unannehmlichkeiten und bittet um Geduld: „Da liegt auf unserer Seite ein Versäumnis in der Kundenkommunikation vor – keine Frage – das sollte so nicht passieren“, betont Halle.

Von Melanie Köster