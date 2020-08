Velstove

Im idyllischen Velstove braut sich Ärger zusammen. Grund sind überwiegend Neubürger, die sich nicht an die gesetzlichen Ruhezeiten halten und damit ihren Mitbürgern auf die Nerven gehen. Wird die Stadt eingeschaltet, kann es richtig teuer werden.

Bei Friedhelm Schlak, früher stellvertretender Ortsbürgermeister, haben sich schon mehrere Velstover über Lärmbelästigung aus den Neubaugebieten Glanzwanne I und II beschwert. „Überwiegend geht es ums Rasenmähen“, berichtet Schlak. „Seit ein paar Monaten nimmt es wirklich überhand. Ich verstehe die Leute, die sich gestört fühlen.“ Weitere Ärgernisse während der Ruhezeiten: Bauarbeiten am Haus, Gartenarbeit oder Feiern.

Jeder Bürger kann sich die Verordnung ansehen

Laut der Stadt Wolfsburg gibt es klare Regeln: In der Mittagsruhe (13 bis 15 Uhr), in der Abendruhe (19 bis 22 Uhr) und in der Nachtruhe (22 bis 7 Uhr) sowie an Sonn- und Feiertagen ist „Lärmbelästigung“ der Nachbarn verboten. „Diese einschlägigen Regelungen sind für jedermann einsehbar“, betont auch Monia Meier, Sprecherin der Stadt Wolfsburg. Wer sich nicht daran halte, riskiere ein Bußgeld – das kann zwischen 60 und 10 000 Euro liegen. „Zuzüglich Gebühren und Auslagen!“

Doch so weit will es in Velstove niemand kommen lassen. „Es geht doch um ein harmonisches Miteinander“, sagt auch Friedhelm Schlak. „Das Leben auf dem Dorf soll doch vernünftig sein. Ohne böses Blut.“ Dazu gehöre aber auch, dass man Rücksicht auf Mitbürger nehme. Und eben nicht werktags nach 22 Uhr den Rasen mähe oder lautstark Party mache – „wenn nebenan Kleinkinder oder Senioren schlafen“, so Schlak. Sein Vorschlag: „Die Stadt soll allen Bürgern einen Zettel mit den gültigen Ruhezeiten in den Briefkasten werfen.“

Ärger gibt es auch in Warmenau

Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns (CD) – sie ist auch für Brackstedt und Warmenau zuständig – findet die Idee gut: „Gerade im Sommer gibt es immer wieder mal solche Probleme.“ In Warmenau beispielsweise habe es oft Ärger bei Veranstaltungen im neuen Dorfgemeinschaftshaus gegeben. Aktuell würden jüngere Mitbürger manchmal Partys an der Allerbrücke in Richtung Weyhausen feiern.

Ihr Tipp: Den lärmenden Nachbarn darauf ansprechen. Hilft das nicht, den Schiedsmann einschalten. Oder die Polizei rufen – „aber nur, wenn es wirklich überhand nimmt“.

