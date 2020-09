Ärger im Fuhrenkamp:  Nur ein Teil bekommt Glasfaser

Vorsfelde

Kurz und schmerzlos verlief die Sitzung des Ortsrates Vorsfelde am Dienstagabend im Schützenhaus. Aber einige Themen hatten es trotzdem in sich.

Ein Dauerbrenner ist das baldige Neubaugebiet Fuhrenkamp am Promilleweg: Ein Bürger fragte nach, wieso die dortigen Flächen Heidkämpe und Tannenhain doch nicht ans Glasfasernetz angeschlossen werden sollen, der Bereich Birkenheide aber schon? Für ihn sei das eine „Ungerechtigkeit“.

Ausbau des Glasfasernetzes nicht im ganzen Fuhrenkamp

Für den Ausbau des Glasfasernetzes seien leider weder Ortsrat noch Stadt zuständig, entgegnete Ortsbürgermeister Günter Lach ( CDU). „Wir werden aber bei den zuständigen Stadtwerken mal nachfragen.“ Der städtische Ortsratsbetreuer Hartmut Stapelfeld verwies auf die nächste Sitzung des Ortsrates Vorsfelde am Dienstag, 17. November: „Dann wird die Stadt ausführlich über den Fuhrenkamp informieren.“

Ein weiteres Thema war der Dauerärger um die chaotisch abgestellten E-Scooter. Hier seien der Stadt „vereinzelt Beschwerden von Bürgern bekannt geworden, die fast ausschließlich das Abstellen der Roller betreffen“, so Stapelfeld. Er betonte aber auch: „Der Betrieb eines Verleihsystems von sogenannten Elektrokleinstfahrzeugen, hier E-Scootern, ist durch die Stadt Wolfsburg nicht genehmigungspflichtig.“ Man habe eine „freiwillige Selbstverpflichtung“ mit der Verleih-Firma Tier, die Regeln zum Betrieb festlege.

„Parkverbotszonen“ für E-Scooter

Darin würden sich Nutzer unter anderem zur Einhaltung der gültigen Verkehrsregeln verpflichten und die Roller nach Gebrauch so abstellen, dass sie keine Gehwege blockieren. Mittlerweile gebe es – wegen Problemen – sogenannte „Parkverbotszonen“, in denen das Abstellen der Scooter verboten ist. Die Einrichtung weiterer dieser Zonen seien möglich. Ende des Jahres wolle man sich mit Tier, Polizei und Verbänden zusammensetzen und den sechsmonatigen Test „evaluieren“.

Apropos Zweiräder: Die Vorsfelder Innenstadt bekommt neue Fahrradständer. Es habe einen Ortstermin gegeben, so Stapelfeld. Dabei habe man sich angeschaut, welche Fahrradständer in der City weg können und wo Ständer fehlen. Wichtig: Die aktuellen (unpraktischen) Ständer sollen entfernt und durch praktischere ersetzt werden. „Im Ergebnis“, so Stapelfeld, „kommen mehr Fahrradständer nach Vorsfelde als jetzt da sind.“ Im Herbst dieses Jahres soll die Umrüstung beginnen.

Stadt fordert Bürger zur Zivilcourage auf

Hartmut Stapelfeld machte auf ein weiteres Problem aufmerksam: „Die WAS beklagt immer mehr Sperrmüllhaufen im Stadtgebiet.“ Die Stadt bitte Bürger darum, „Zivilcourage“ zu zeigen. Das heißt: Nummernschild der Müllsünder merken und der Stadt melden. „Denn es handelt sich um eine illegale Müllablagerung und damit um eine Ordnungswidrigkeit. Das Entsorgen zahlen die Gebührenzahler.“ Das müsse ja nicht sein.

Von Carsten Bischof