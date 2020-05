Ärger bei „Nico“: Anwohner beschweren sich über Werkstattlärm und Autos

Reislingen

„Was soll ich noch machen?“ Nico Lacetera zuckt mit den Schultern. Der 58-Jährige ist Inhaber von „ Nicos Autoglaserei“ mitten im Reislinger Altdorf (Auf der Kley). In regelmäßigen Abständen gibt es Ärger mit Anwohnern, die sich über abgestellte Fahrzeuge, auslaufende Flüssigkeiten oder Lärm aus den Werkstatthallen beschweren.

Bürger beschweren sich

Vor einigen Tagen beschwerte sich wieder ein Bürger bei der Stadt über die Situation rund um die Werkstatt an der kleinen Straße: Defekte, abgemeldete Fahrzeuge würden auf öffentlichen Parkflächen abgestellt, Öl und Kühlwasser laufe aus, Fußwege und Grundstückseinfahrten seien zugeparkt, auch samstags und sonntags seien Hochdruckreiniger im Betrieb, Motoren würden den ganzen Tag lang „aufjaulen“. Fazit des Bürgers: „Warum wird so ein Betrieb nicht ins Industriegebiet umgesiedelt?“

Anzeige

Eine Diskussion, die Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Friedrichs ( SPD) seit Jahren kennt: „ Nico ist seit Jahren immer wieder mal ein Thema im Ortsrat“, sagt er. „Es haben sich auch schon mehrere Bürger deswegen an mich gewandt.“ Aber: Es handele sich um ein „ Mischgebiet“, in dem Gewerbe erlaubt sei. Autos dürften auf öffentlichen Parkplätzen natürlich abgestellt werden. „Von auslaufenden Flüssigkeiten ist mir nichts bekannt.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Stadt reagiert

Die Hinweise des Bürgers habe man an die zuständigen Behörden weitergeleitet, sagt Elke Wichmann, Sprecherin der Stadt Wolfsburg. Zuständig seien Gewerbeaufsichtsamt (Lärm und auslaufende Flüssigkeiten), Ordnungsamt (abgemeldete Fahrzeuge im öffentlichen Raum), Untere Abfallbehörde (Autowracks außerhalb des Betriebsgeländes) und Städtischer Ordnungsdienst (Park-Kontrollen). Für Lärmbelästigung an Sonn- und Feiertagen könnten sich Bürger an die Polizei wenden.

Werkstatt-Chef Nico Lacetera kann die Aufregung nicht verstehen: „Ich habe alle direkten Anwohner besucht und sie gefragt, ob sie Probleme mit mir und meinem Betrieb haben – alle haben verneint. Und zwar schriftlich.“ Aktuell in der Corona-Krise stünden natürlich abgemeldete Autos rund um die Werkstatt: „Wir wollen sie ja anmelden – aber die Zulassungsstelle ist geschlossen“, betont er. Sobald sie angemeldet seien, würden sie auch wegfahren. Auslaufende Flüssigkeiten gebe es bei ihm nicht: Er zeigt der WAZ die Auffangbehälter unter den Fahrzeugen. Lärmbelästigung? „Sogar im Sommer sind alle Werkstatttüren geschlossen. Aber Geräusche gebe es rund um jede Werkstatt, oder?

Inhaber bittet um Fairness

Dann wird der 58-Jährige nachdenklich: „Ja, ich habe über einen Umzug mit der Werkstatt nachgedacht. Aber ich bin zu alt, um mich noch einmal so hoch zu verschulden.“ Er bittet um Fairness: „Wenn Leute Probleme haben oder verärgert sind, können sie doch jederzeit mit mir reden...“

Lesen Sie auch Corona-Liveticker

Von Carsten Bischof