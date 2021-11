Nordsteimke

Lange hatten der Ortsrat und die Nordsteimker Vereine überlegt, ob der Adventsmarkt stattfinden sollte. Schließlich rang man sich dazu durch unter hohen hygienischen Auflagen die Veranstaltung durchzuführen. Es wurde ein sehr gemütlicher Sonntagnachmittag vor dem Lindenhof.

Viele Besucher kamen zum kleinen Fest, aber zum Glück nicht zu viele. „So lässt sich das alles gut im Rahmen halten“, freute sich Lindenhof-Chefin Melanie Perricone. Die Abstände konnten eingehalten werden. Wer nicht gerade aß oder trank trug eine Maske. Am Einlass wurden nach Kontrolle Bändchen verteilt, so dass die Einhaltung der 2G-Regel in dem eingezäunten Areal gesichert war.

Es herrschte eine fröhliche Stimmung

Trotz allem herrschte eine fröhliche Stimmung, was auch den ehemaligen stellvertretenden Ortsbürgermeister Harald Hoppe freute. Mit der gemeinschaftlichen Aktion könne man der Situation ein wenig trotzen. „Wir müssen die vorhandenen Möglichkeiten nutzen, um mal ein bisschen Lebensqualität zu haben“, sagte Hoppe.

Zur Galerie Der Aufwand war nicht ohne – aber die Besucher wussten es zu schätzen. Auf dem Adventsmarkt in Nordsteimke herrschte eine schöne Atmsophäre.

Er begrüßte auch noch einmal seine Nordsteimker als Vertreter für den Ortsrat, der sich sehr bemüht hatte, diese Adventsveranstaltung auf den Weg zu bringen. Dann begrüßte er seine Amtsnachfolgerin Merit Buama und übergab das Wort an den neuen Orstbürgermeister Philipp Kasten. Der zeigte sich sehr erfreut, dass der Markt durchgeführt werden konnte und bedankte sich wie auch Hoppe vor allem bei Melanie Perricone, die nicht nur die Location zur Verfügung stellte, sondern auch das Umsetzen des Hygienekonzepts organisiert hatte.

Alle Vereine hatten eine Hygieneschulung bekommen

Die örtlichen Vereine wie Junge Väter und Steinbekers, die an ihren Ständen Bratwurst, Glühwein und mehr anboten, hatten alle eine Hygieneschulung bekommen. So wurde es zu einer runden Veranstaltung mit einem stimmigen Konzept. Der Posaunenchor Nordsteimke brachte die richtige musikalische Umrahmung. Ansonsten kam die Weihnachtsmusik vom DJ-Pult.

Im Saal fand auch wieder ein Basar statt. Aber auch der war auf ein Minimum reduziert. Nur wenige Anbieter verteilten sich großzügig über die Fläche. Bei tollem Kunsthandwerk und schönen Gestecken kam auch hier weihnachtliche Stimmung auf.

Im Saal des Lindenhofs fand ein kleiner Basar statt. Quelle: Boris Baschin

Auf das Kaffeetrinken für die Senioren musste verzichtet werden. Auch ein größeres Programm mit Darbietungen war unter den aktuellen Auflagen nicht möglich. Trotzdem konnte man sich am Sonntagnachmittag in Nordsteimke wunderbar auf di Weihnachtszeit einstimmen, wenn auch nicht so lang. Denn sicherheitshalber war die Veranstaltung nur auf vier Stunden angesetzt.

Von Robert Stockamp