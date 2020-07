Vorsfelde

„ Naturwerkstatt und Gartenschätze“ – unter diesem Motto läuft auf dem Abenteuerspielplatz Buntspecht in Vorsfelde das Sommerferienprogramm. Und glaubt man Kindern und Betreuern, dann läuft es richtig gut.

Für Maura Oehme ist es das erste Ferienprogramm in Vorsfelde: Sie ist erst seit wenigen Wochen Teamleiterin des Abenteuerspielplatzes. „Auch für mich ist es ein Abenteuer“, sagt sie lachend. Hinzu kommen die Abstands- und Hygienevorschriften wegen der Corona-Pandemie: „Wir dürfen im Rahmen des Ferienprogramms aktuell nur acht Kinder betreuen“, betont sie. Möglicherweise ändert sich das bald: Das Land Niedersachsen hat die Regelungen jetzt gelockert.

Den Großteil der Zeit sind die Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren ohnehin draußen an der frischen Luft. Toben auf dem Gelände herum, spielen Fußball, genießen Kinder-Yoga oder machen einfach mal – gar nichts. „Die Kinder genießen es, Erwachsene um sich herum zu haben, die Zeit haben“, betont Maura Oehme. Zeit, um auch mal nichts zu tun. „Wir richten uns ganz nach den Wünschen der Kinder“, sagt Oehme.

Was bei den Kindern super ankommt: „Ich finde hier alles gut“, schwärmt Laura Linke (10). Sie genieße jeden Tag. Ihre Freundin Mara Schüller (7) hat einen klaren Favoriten: „Ich finde Billard spielen am besten.“ Worauf sich alle freuen: Stockbrot über offenem Feuer brutzeln mit Volker Rathfelder. „Das macht mir ja selbst auch Spaß“, schmunzelt er. Vor dem Vergnügen die Arbeit: Wegen der Großbaustelle neben an der St.-Petrus-Kita – sie wird neu gebaut – musste er jetzt einen neuen Weg zum Abenteuerspielplatz ausschildern – mit großen Plakaten.

Ferienbetreuung und offene Angebote gehen weiter

Die ganztägige Ferienbetreuung geht am Montag, 3. August, weiter. Ab 27. Juli und 17. August gibt es offene Angebote für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. Geöffnet ist der Abenteuerspielplatz Buntspecht montags bis freitags jeweils von 8 bis 17 Uhr. Infos unter www.ferien-wolfsburg.de.

