875 Jahre Vorsfelde: Siedler pflanzen einen Lederhülsenbaum

Vorsfelde

Die Landfrauen haben es schon getan, jetzt ziehen die Siedler nach: Die Siedlergemeinschaft Vorsfelde/Reislingen hat am Freitagmorgen einen Baum anlässlich der – leider auf 2021 verschobenen – 875-Jahr-Feier von Vorsfelde gepflanzt. Auf der Wiese An der Meine/Bruchgartenweg bei „ Pumpe Wunsch“. Was noch fehlt, ist eine Info-Tafel. Die soll im Frühjahr folgen.

Vor einiger Zeit haben die Landfrauen aus Vorsfelde und Umgebung auf der Grünfläche eine Flatterulme gepflanzt – den Baum des Jahres 2019. Als Zeichen von Naturverbundenheit. Die Siedler suchten einen anderen Anlass: „Wir als Vorstand haben uns überlegt, wie wir einen Beitrag zu 875 Jahre Vorsfelde leisten könnten“, berichtet Günter Pleil, Vorsitzender der Siedlergemeinschaft Vorsfelde/Reislingen. „Da ist uns eingefallen, dass allerorten zur Zeit Bäume für das Klima gepflanzt und für die Insekten Streuwiesen angelegt werden sollen.“

Lederhülsenbaum soll an 875 Jahre Vorsfelde erinnern

Das passt: Als Gartenfreunde wolle man einen ganz besonderen Baum pflanzen – „eigentlich als Erinnerung an 875 Jahre Vorsfelde“, so Pleil. Gemeinsam mit dem Geschäftsbereich Grün, konkret mit Uwe Teichmann und seinem Team, habe man sich für eine Gleditschie entschieden – in der deutschen Sprache auch Lederhülsenbaum genannt. „ Uwe Teichmann hat uns bei der zu pflanzenden Baumart und beim Pflanzzeitpunkt beraten“, so Pleil.

Pleil pflanzte den Baum gemeinsam mit seinem Stellvertreter Hartmut Stapelfeld, Schriftführerin Elke Behrmann (mit Ehemann Günther), Beisitzer Martin von Palubicki und Beisitzer Dietmar Bank – und natürlich mit dem Team von Uwe Teichmann. Ganz vollständig ist die Spende der Siedler allerdings noch nicht: „Im Frühjahr stellen wir noch eine Info-Tafel auf“, versprach Günter Pleil. Als Erinnerung an den 875. Geburtstag von Vorsfelde.

Von Carsten Bischof