50 Jahre verheiratet: Eckhard und Angelika Lange feiern Goldene Hochzeit

Reislingen

Als Eckhard Lange seine Angelika kennen lernte, war sie gerade einmal 15 Jahre alt. Das war 1967. Heute feiern Eckhard (74) und Angelika (69) Lange ihre Goldene Hochzeit – wegen der Corona-Pandemie allerdings ganz anders als ursprünglich geplant.

In seiner Jugend spielte der Vorsfelder Eckhard Lange begeistert Fußball – natürlich beim SSV. „Eine toller Zusammenhalt“, schwärmt der heutige Reislinger. „Nach den Spielen sind wir damals immer auf ein Bier zu ’Conni’ gegangen.“ So auch am 18. September 1967 – der Tag, an dem er seine Angelika kennen lernte. „Sie war mit ihrer Schwester und ihrem Schwager da“, berichtet er lächelnd.

Für einen Eimer voller Birnen durfte er mit der kleinen Schwester ausgehen

Er habe die „große Schwester“ gefragt, ob er Angelika mal mit zum Fußball nehmen dürfe – „das kostete mich unter anderem einen Eimer voller Birnen aus unserem Garten“, sagt er lachend. Angelika war 15 und Eckhard – gelernter Landmaschinenschlosser – war Zeitsoldat auf dem Fliegerhorst in Wunstorf. „Es hat ziemlich schnell gefunkt zwischen uns beiden“, berichten sie unisono.

Sie kamen zusammen und wohnten zunächst bei Angelikas Eltern – in der heutigen „alten Schule“ in Reislingen. Am 25. März 1971 feierten sie Hochzeit. 1974 – Eckhard hatte die achtjährige Bundeswehrzeit hinter sich und heuerte bei der Wolfsburger Berufsfeuerwehr an – begannen die Beiden mit dem Hausbau in Reislingen, 1975 zogen sie ein. Angelika Lange arbeitete in der Näherei bei Volkswagen. Als im Jahre 1980 gleich zwei Kinder auf die Welt kamen, ein Sohn und eine Tochter, hörte sie schnell bei VW auf und konzentrierte sich auf Kindererziehung und Haushalt.

Eckhard Lange ging schon mit 54 Jahren in den Ruhestand

Ende 2000 ging Eckhard Lange in den Ruhestand – nach 35 Jahren im öffentlichen Dienst. Mit gerade einmal 54 Jahren. Jung genug, um sich mit voller Kraft den Reislinger Kyffhäusern zu widmen – er ist seit über 30 Jahren deren Vorsitzender. Außerdem ist er seit vielen Jahren die treibende Kraft hinter der legendären Kochgruppe der Reislinger Feuerwehr.

Natürlich haben Eckhard und Angelika Lange auch gemeinsame Hobbys: Fahrrad fahren, spazieren gehen, nach Büsum reisen, dem VfL Wolfsburg die Daumen gucken und vor allem: ihre vier Enkel. Eigentlich wollten sie ihren Ehrentag groß feiern und haben schon im September 2020 die Gaststätte gebucht – und müssen wegen Corona jetzt im kleinsten Kreise feiern. „Aber wir holen das nach“, betont Angelika Lange. „Wenn es alles gut läuft, schon im Juni.“ Und wenn nicht? „Dann eben später...“

Von Carsten Bischof