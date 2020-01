„3000 Schritte“ in der Nordstadt: Neues Projekt für Körper und Kopf

Vorsfelde

Etwas für Körper und Geist tun – das ist das Ziel des Projekts „3000 Schritte“. Der MTV Vorsfelde beteiligt sich jetzt an der laufen-und-denken-Aktion. Sie startet am Donnerstag, 23. Januar, um 9.30 Uhr am Mehrgenerationenhaus am Hansaplatz in der Nordstadt.

Bewegen und bilden

In Wolfsburg betritt der MTV mit dem Projekt kein Neuland – etwa in Neindorf und Heiligendorf. Darum geht es: Die Idee stammt vom Niedersächsischen Turnerbund und will Menschen zur gemeinsamen Bewegung motivieren – deshalb „3000 Schritte“. Aber diese Schritte sollen ein kulturelles Ziel: „Etwa eine Besichtigung des Wolfsburger Schlosses oder der Kästorfer Mühle“, sagt Lutz Hilsberg, Vorsitzender des MTV Vorsfelde. „Insgesamt gibt es in der Nordstadt 42 Anlaufpunkte.“

Jeder kann teilnehmen

So schlage man die sprichwörtlichen drei Fliegen mit einer Klappe: Man tue etwas für die körperliche Gesundheit, strenge sein Gehirn an und erlebe beides in einer Gemeinschaft.Teilnehmen können alle Interessierten, gedacht ist das Projekt aber in erster Linie für ältere Mitbürger. Die Treffen sind jeweils donnerstags von 10 bis 11 Uhr am Mehrgenerationenhaus, die Teilnahme ist kostenlos. Geleitet werden die „3000 Schritte“ von der eigens dafür ausgebildeten Trainerin Christiane Hartmann.

Von Carsten Bischof