Reislingen

Neue Wohnungen statt Gewerbe oder Industrie in der Probstschen Kuhle in Reislingen – dieses Konzept gibt es schon seit 2014. Investor Teja Schönbauer hat 25 000 Quadratmeter der ehemaligen Lackiererei Pokropp aufgekauft und will die Planungen jetzt durch ein eigenes Projekt vorantreiben. Doch es gibt ein Problem, das bei allen Baugebieten im Stadtgebiet aufploppt: Wohin mit dem Verkehr?

Bauprojekt „Green Living Homes“

Mindestens 150, am liebsten aber mehr als neue 300 Wohnungen mit einer Größe zwischen 35 und 65 Quadratmetern will Teja Schönberger schaffen. Einen Entwurf für die Siedlung „Green Living Homes“ mit unterschiedlich zugeschnittenen Gebäuden für sechs bis 20 Mietparteien mit Putz- oder Klinkerfassaden habe er 2021 bei der Stadtverwaltung vorgelegt und ein positives Echo erhalten. Am liebsten würde er 2023 mit dem Bau beginnen und jetzt sofort mit dem Abriss der alten Firmenhallen loslegen. Aber bisher gehe es leider keinen weiteren Schritt vorwärts, bedauert er.

Investor Teja Schönberger: Die sanierten Häuser in der Poststraße hat er schon wieder verkauft, jetzt plant er ein neues Projekt in Reislingen. Quelle: Roland Hermstein

Zurückhaltend reagiert der Ortsrat vorerst auf das Vorhaben. „Wir erwarten im zweiten Quartal 2022 ein Verkehrskonzept der Stadtverwaltung und im Juni oder Juli ein Gesamtkonzept für die Probstsche Kuhle“, sagt Ortsbürgermeister Oliver Prietzel (CDU). Das müsse man erst einmal abwarten. Er wolle zudem den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, sich in die Diskussion einzubringen – und zwar nicht nur im Rahmen der halbstündigen Sprechstunde vor der nächsten Sitzungen, sondern bei einem Infoabend. „Und wir müssen natürlich alles in der Gesamtheit im Ortsrat durchsprechen“, betont er.

Lösungen für die Verkehrsanbindung

Prietzels Stellvertreter Uwe Hackländer (PUG) findet es jedenfalls wichtig, dass alle Anbindungsmöglichkeiten geprüft werden. SPD-Fraktionssprecherin Susanne Brüsch sieht ebenso wie Prietzel eine Möglichkeit, die Bebauung für alle verträglicher zu gestalten, indem eine Verbindung von zwei Zufahrten über die alte Zulieferstraße am Friedhof und über den Bötzel, am Kegelzentrum vorbei, ermöglicht wird. „Verkehr gab es ja auch am früheren Betonwerk und an der Lackiererei“, sagt sie. Prietzel überlegt, ob zusätzlich eine Verbindung zum Gebiet Reislingen-Südwest möglich wäre, zumindest für Anliegerverkehr. Das allerdings könnte sich wegen des Höhenunterschieds als kompliziert erweisen, fürchtet Hackländer.

Investor Schönberger weiß bisher nur von Überlegungen für eine Fuß- und Radweg-Verbindung durch das nahe Wäldchen in Richtung Reislingen-Südwest. Er könnte sich aber auch vorstellen, eine weitere Anbindung für den Autoverkehr an der Zollstraße (L 290) zu schaffen. „Wir setzen alles um, was die Stadt Wolfsburg möchte – wenn es möglich ist“, sagt er. Einig sind sich Politik und Investor offenbar darüber, das die Chance, günstigen Wohnraum in einem bereits erschlossenen Gebiet zu schaffen, möglichst genutzt werden sollte.

Reislingen: Die Sandkrugstraße entwickelt sich immer stärker zu einem Nadelöhr. Der Ortsrat erwartet 2022 eine grundlegende Überarbeitung der Verkehrsplanung von der Stadtverwaltung in Wolfsburg. Quelle: Matthias Leitzke

Um das Projekt energieeffizient gestalten zu können sei es aber wichtig, zügig zu handeln, mahnt Schönberger. Zurzeit gebe es gerade günstige Zinsen und hilfreiche Förderprogramm für die von ihm geplanten Ladestationen für E-Autos, Luft-Wärme-Pumpen und Nutzung von Solarenergie, die zur Finanzierung beitragen und damit günstige Mieten erst möglich machen, meint er.

Sogar für den Abriss der noch bestehenden Objekte hofft Schönberger auf Fördergeld. Die Baumaterialien, die entsorgt werden müssten, würden bereits katalogisiert und auch Boden- und Luftproben würden analysiert, versichert er auf Nachfrage nach Altlasten auf dem bisher gewerblich genutzten Gelände.

Von Andrea Müller-Kudelka