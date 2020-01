110 Einsätze: 2019 war ein ruhigeres Jahr für die Vorsfelder Feuerwehr

Vorsfelde

Für die Freiwillige Feuerwehr Vorsfelde war 2019 ein ruhiges Jahr. Zumindest, was die Einsatzzahlen betrifft: 110 mal rückten die Aktiven aus. Zum Vergleich: 2018 gab es 139 Einsätze, 2017 sogar 219. Langweilig sei ihnen trotzdem nicht gewesen, scherzt Ortsbrandmeister Markus Büttner.

81 Brandeinsätze

81 mal rückte die Freiwillige Feuerwehr Vorsfelde zu Brandeinsätzen aus. Dazu zählen reale Feuer, aber auch die Alarmierung durch Rauchmelder in Folge von angebranntem Essen. 29 mal wurden die Freiwilligen zu technischen Hilfeleistungen gerufen – etwa zur Absicherung bei Verkehrsunfällen oder zur Bekämpfung von auslaufenden Flüssigkeiten.

„Einige Einsätze sind uns besonders in Erinnerung geblieben“, betont Zugführer Dominik Strecker. Etwa der Wohnungsbrand im Bartenlebenring, bei dem Nachbar einen 59-Jährigen aus der Wohnung rettete – gleich am 1. Januar. Oder im Dezember, als in Hehlingen eine frühere Gaststätte in Hehlingen in Flammen stand. Ein Einsatz sei für die Einsatzkräfte aber seelisch besonders belastend gewesen: die Schießerei gegenüber des Vorsfelder Schützenhauses. So ein Vorfall, bei dem ein Mensch getötet wurde, sei für alle Kameraden „ihr erstes Mal gewesen“, berichtet Ortsbrandmeister Büttner, Dieser Einsatz habe die Einsatzkräfte noch lange beschäftigt.

Dienste und Schulungen

Aber das Leben der Freiwilligen Vorsfelde besteht nicht nur aus Einsätzen, sondern auch aus vielen Diensten und Schulungen: „Wir wollen auf alle Eventualitäten vorbereitet sein“, betont Zugführer Strecker. So hätten die Atemschutzgeräteträger das modernisierte Notfallkonzept der Stadt Wolfsburg kennengelernt, die Maschinisten seien auf den neuen Fahrzeugen geschult worden. Etwa auf der neuen Drehleiter: „Eine Schulung dauert acht Schulungen pro Mann“, erklärt Markus Büttner.

Positives berichtet der Ortsbrandmeister von der Entwicklung der Mitgliederzahlen: „Aktuell haben wir vier neue, top ausgebildete Feuerwehrleute dazu bekommen“, freut er sich. „Sie sind aus anderen Orten nach Vorsfelde gezogen und verstärken uns jetzt.“ Insgesamt habe man 82 aktive Feuerwehrleute – „damit sind wir sehr gut aufgestellt.“

Keine Nachwuchssorgen

Nachwuchssorgen kennt die Vorsfelder Feuerwehr auch nicht: Die Jugendfeuerwehr hat 18 Mitglieder, darunter drei junge Frauen. Die Kinderfeuerwehr zählt sogar 21 Mitglieder, davon fünf Mädchen.

Von Carsten Bischof