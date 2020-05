vwfüreuch: Mit diesem Programm will VW den Absatz ankurbeln

Wolfsburg

Die Nachfrage liegt am Boden. Um den Absatz schnellstmöglich wieder anzukurbeln, will Volkswagen nun nicht mehr nur auf eventuelle, staatliche Hilfe in Form von Kaufprämien warten und legt jetzt ein eigenes Programm vor. Dieses beinhaltet neben attraktiven Leasing- und Finanzierungstarifen auch Ratenschutz. „Mit dieser deutschlandweiten Initiative wollen wir einen ersten starken Impuls setzen, damit die Kunden wieder zum Handel kommen,“ sagt Jürgen Stackmann, Vorstand Vertrieb, Marketing und After-Sales der Marke Volkswagen Pkw.

Günstige Leasing- und Finanzierungsangebote

Die Aktion gilt vom 15. Mai bis 31. Juli für Neu- und Gebrauchtwagen und wird mit einer groß angelegten Werbekampagne flankiert. Das Paket, das schon ab 9,99 Euro erhältlich ist, umfasst drei wesentliche Bausteine: Ratenschutz bei Jobverlust, Wartung und Inspektion sowie eine Anschlussgarantie zur Abdeckung der gesamten Laufzeit des abgeschlossenen Leasing- oder Finanzierungsvertrags. Auch Leasing und Finanzierungen werden zu attraktiven Konditionen angeboten. Ein Beispiel: Den Up! können Kunden schon ab 99 Euro monatlich leasen. Ähnliche Programm sind auch seitens weiterer Marken des Konzerns geplant.

„Wollen Kunden finanzielle Sicherheit geben“

Momentan sei die Stimmung unter den Kunden von Angst und Unsicherheit geprägt, sagte Stackmann. Die Menschen würden sich nicht trauen, große Ausgaben zu tätigen. Das Programm setzte deswegen bewusst bei Leasing- und Finanzierungsmodellen an. „Gemeinsam mit unseren Händlern und Volkswagen Financial Services wollen wir Kunden größtmögliche finanzielle Sicherheit geben,“ erklärte Holger B. Santel, Leiter Vertrieb und Marketing Deutschland.

Absatz als Schlüssel zur Erholung

„Laut Marktforschungsinstitut GfK hat die Verbraucherstimmung im April einen historischen Tiefpunkt erreicht. Wir brauchen jetzt unmittelbar Maßnahmen, die positiv auf das Konsumklima wirken“, erklärte Stackmann. Nur mit Impulsen für den Absatz, könne es gelingen die Wirtschaft wieder anzukurbeln. „Nur so wird produziert, nur so kommt die Wertschöpfung wieder in Gang“, zeigte sich der Vertriebsvorstand überzeugt.

VW begrüßt breites Konjunkturprogramm

Das gelte übrigens nicht nur für die Autoindustrie. Die Bemühungen der Bundesregierung, ein breit angelegtes Konjunkturprogramm aufzulegen, begrüße VW deswegen ausdrücklich. Es habe sich aber in der Vergangenheit gezeigt, dass vor allem von der Autoindustrie ein starker Impuls ausgehe, der als Schwungrad für die gesamte Wirtschaft dienen könne, warb Stackmann dennoch nochmals für ein Kaufprämie für Automobile.

Von Steffen Schmidt