Wolfsburg

Über Monate zog das Volkswagen-Werk in Wolfsburg meist den Kürzeren bei der konzerninternen Verteilung der raren Elektronikchips. Während in Wolfsburg die Bänder teilweise wochenweise stillstanden, wurden beispielsweise in Zwickau weiter durchgängig die stark nachgefragten Elektro-Autos produziert. In dieser Woche nun haben sich die Vorzeichen geändert. Während die Beschäftigten in Zwickau und Dresden Zwangspause haben, wurde das eigentlich geplante Produktionsvolumen im Stammwerk nach oben korrigiert.

Ursprünglich sollte in Wolfsburg in dieser Woche nur am Dienstag und Mittwoch in allen Schichten und an allen Linien gearbeitet werden. Nun hat der Einkauf scheinbar doch noch ein paar mehr Chips auftreiben können. In der Fertigung 1, Montagelinie 2, wird am Donnerstag, 18. November, in der Nachtschicht sowie an der Montagelinie 3 ebenfalls in der Spätschicht und Nachtschicht gearbeitet. In der Fertigung 2, Montagelinie 1, kommt ebenfalls am Donnerstag die Nachtschicht sowie an der Montagelinie 4 die Spätschicht und die Nachtschicht zum Einsatz.

Eine Woche Produktionspause in Zwickau

In Zwickau und Dresden hingegen machen die VW-Beschäftigten in dieser Woche die bittere Erfahrung ihrer Wolfsburger Kollegen. „Die Fertigung in der MEB-Produktion wird in dieser Woche für vier Tage unterbrochen. Volkswagen Sachsen hat daher für einen Teil der Beschäftigten Kurzarbeit bei der Agentur für Arbeit angezeigt“, bestätigte ein Unternehmenssprecher.

Produktion des Cupra in Zwickau: Die Produktion wird wegen Chipmangels unterbrochen. Quelle: Oliver Killig

Aus Effizienzgründen sei bewusst diese Woche für die Produktionspause gewählt worden, da in Sachsen am Mittwoch Buß- und Bettag ist und deshalb ohnehin nur vier Tage gearbeitet wird. Momentan werden in Zwickau täglich 12 000 vollelektrische Fahrzeuge gebaut. Die Produktion in der Karosseriefertigung für Bentley und Lamborghini werde genau wie der Umbau des Werks ohne Unterbrechung fortgeführt, heißt es.

Volle Fahrt in Wolfsburg?

Ob die Produktionspause in Zwickau daraus resultiert, dass diesmal mehr Chips an das lange benachteiligte Stammwerks gehen, ist nicht bekannt. Fakt ist aber: Die bisherige Konzernstrategie, die knappen Halbleiter vor allem zum Bau margenstärkerer Modelle sowie E-Autos einzusetzen, hatte in den letzten Wochen durchaus für Unmut unter de Beschäftigen gesorgt.

In der Betriebsversammlung hatte Konzern-Chef Herbert Diess daraufhin unter anderen angekündigt, für eine ausgewogenere Verteilung der Halbleiter zu sorgen. „Wir werden alles dafür tun, dass die Chips zwischen den Premiummarken, Volumen, China, Europa und den USA gerecht verteilt werden“, sagte Diess in seiner Rede.

Ob die zusätzlichen Schichten in Wolfsburg ein erstes Anzeichen für diesen Kurswechsel sind, bleibt abzuwarten. Aber: Auch für die kommenden Wochen bahnt sich deutlich mehr Arbeit für die Wolfsburger Werker an. Nach WAZ-Informationen soll in den letzten beiden Novemberwochen an allen Linien in allen Schichten produziert werden. Bestätigt ist das aber noch nicht. Über die Fahrweise wird wohl am Dienstag, 16. November, entschieden.

Von Steffen Schmidt