Klassiker-Treffen - Zurück in die Zukunft: So war das Treffen der DeLorean-Fans in Wolfsburg

Der DeLorean DMC-12 ist ein echtes Kultauto. Er spielt neben Michael J. Fox eine Hauptrolle in den „Zurück in die Zukunft“ und wird 40 Jahre. Rund 20 DeLorean-Besitzer besuchten die Autostadt und besichtigten natürlich auch das gepflegte Exemplar im ZeitHaus.