Zurück in Gewinnzone: VW stellt heute Jahresbilanz vor

Wolfsburg

Nachdem der Volkswagen Konzern seinen Geschäftsbericht am Dienstag vorgestellt hat, folgen heute die Zahlen der Kernmarke Volkswagen Pkw. Ab 9 Uhr wird der Vorstand auf Marken-Chef Ralf Brandstätter Details zum Geschäftsverlauf des vergangenen Jahres sowie einen Ausblick auf das Jahr 2021 liefern. Die Pressekonferenz kann dabei unter diesem Link live im Internet verfolgt werden.

Auch wenn die Zahlen deutlich unter dem des Vorjahres liegen werden, kann sich die Bilanz der Kernmarke angesichts des verkorksten Krisen-Jahres durchaus sehen lassen. So schaffte es die Kernmarke mit einem starken vierten Quartal doch noch in die Gewinnzone. Vor Zinsen, Steuern und Sondereinflüssen durch die Dieselaffäre weist der Geschäftsbericht einen Gewinn von 454 Millionen Euro aus. Dabei hatte zur Jahreshälfte nach den Einbrüchen in der Corona-Krise noch ein operativer Verlust von 1,5 Milliarden Euro in den Büchern gestanden. Treiber war auch hier vor allem ein starkes China-Geschäft dank einer schnellen Erholung des wichtigsten Einzelmarkts.

Der Livestream von der VW-Jahrespressekonferenz 2021:

Analog zum Konzern dürfte auch die Prognose der Kernmarke wieder deutlich optimistischer ausfallen. Vor allem auch dank der steigenden Nachfrage nach Elektro-Autos. Mit dem ID.4 steht das Volkswagen angekündigte „Weltauto“ in den Startlöchern. Die ersten Auslieferungen werden noch im März über die Bühne gehen.

Von Steffen Schmidt