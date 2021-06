Zum EM-Start: MAN-Busse fahren in schwarz-rot-gold durch die Metropolen

München

VW-Tochter MAN hat zu Beginn der Fußball-EM Busse in München, Hamburg und Köln in den deutschen Nationalfarben schwarz-rot-gold foliert. Das Design ist bewusst an den Mannschaftsbus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft angelehnt.

Fans können in den Mannschaftsbus einsteigen

„Unser Ziel ist es, die Freude über das Turnier sichtbar zu machen und jedem die Möglichkeit zu geben, in einen besonderen Mannschaftsbus einzusteigen“, sagt Rudi Kutcha, Chef der MAN Business Unit bei MAN Truck & Bus. In den drei Metropolen München, Hamburg und Köln sind Elektro Busse (Lion’s City E) und moderne Stadtbusse unterwegs. Die E-Busse würden auch in anderen europäischen Großstädten fahren und hätten sich im harten Linienbusalltag bewährt, betont Heinz Kiess, Leiter Produktmarketing Bus bei MAN.

„Sie bringen Fans während der kompletten EM sicher, komfortabel und vor allem auch umweltfreundlich ans Ziel“, so Kutcha.

