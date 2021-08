Zum 45. Geburtstag: Die Autostadt organisiert ein großes VW Golf GTI-Treffen

Wolfsburg

Der VW Golf GTI wird 45 Jahre alt – und die Autostadt plant eine große Geburtstagsparty: Am 25. und 26. September (Samstag und Sonntag) gibt es ein GTI-Treffen im Volkswagen-Erlebnispark. Das kündigt Autostadt-Geschäftsführerin Mandy Sobetzko jetzt in ihrem LinkedIn-Auftritt an.

Autostadt will zum Herzen der regionalen Oldie-Szene werden

Erst Käfer, dann Oldtimer und Karman Ghia: Die Autostadt möchte wieder zum Herzen der regionalen Old- und Youngtimer-Szene werden und gleichzeitig die automobile Tradition des VW-Konzerns mit dessen Gegenwart und Zukunft verknüpfen. So findet am kommenden Wochenende (4. September) das Herbsttreffen von Besitzern historischer Skodas auf dem Piazza-Vorplatz statt – gleich gegenüber präsentiert die Marke in ihrem Pavillon die aktuellen Elektro-Skodas.

Ende September will die Autostadt eine VW-Ikone feiern: den Golf GTI. Der kam 1976 auf den Markt und zählt seitdem zu den erfolgreichsten Kompaktsportlern überhaupt. Am ZeitHaus stehen seit einigen Tagen anlässlich des 45.Geburtstages bereits sechs GTIs aus verschiedenen Generationen inklusive schicker Sondereditionen. Ein leckere Appetitanreger für das Treffen Ende September.

Auch im Kunden-Center stehen coole GTIs

Nähere Informationen zum GTI-Treffen von der Autostadt gibt es noch nicht. Aber vermutlich werden wie bei den jüngsten Treffen wieder 50 Autos zu sehen sein, dabei dürften Vertreter aller GTI-Generationen vertreten sein. Im Kunden-Center stehen schon jetzt coole Hingucker: GTIs, die Azubis für die legendären Wörthersee-Treffen der vergangenen Jahre angefertigt haben. Vermutlich werden auch sie beim GTI-Treffen eine Rolle spielen.

