Wolfsburg

Es soll das neue elektrische Flaggschiff Volkswagens werden, doch bisher ist über das Fahrzeug, dass unter dem Projektnamen „Trinity“ firmiert noch wenig bekannt. Bis auf spärliche und nur wenig verratene Design-Skizzen, die auf eine Limousinen-Form hindeuten, bleibt das Erscheinungsbild des Modells ein Rätsel. Jetzt zumindest gibt es erste Hinweise darauf wie der Innenraum des Elektro-Autos, dass ab 2026 in Wolfsburg von den Bändern laufen soll aussehen könnte.

Wem schon der Innenraum des ID.3 futuristisch erschien, der wird nun noch mehr ins Staunen geraten. Denn vom Interieur eines traditionellen Autos könnte beim „Trinity“ den Skizzen nach nicht mehr viel übrig bleiben. Ein Lenkrad? Fehlanzeige! Stattdessen bequeme, große und vermutlich frei ausrichtbare Einzelsitze. „Trinity wird das VW-Design nochmals verändern – mit noch mehr Fokus auf das Interieur, wo die Kunden arbeiten, spielen, essen und Familienleben stattfindet“, kommentiert VW-Chef Herbert Diess die Design-Skizze, die er von einem Besuch der Konzern-Designer um Klaus Zychiora aus Potsdam mitbrachte und jetzt auf seinem LinkedIn-Account veröffentlichte.

Vollständig autonomes Fahren ab Ende des Jahrzehnts

Wie schon bei ID.3 und ID.4, wo die E-Mobilität für deutlich mehr Platz im Innenraum sorgte, werden der technische Fortschritt auch in Zukunft dem Design ganz neue Möglichkeiten geben, sagte Diess. Im Fall des „Trinity“ ebnet vor allem das autonome Fahren den Weg zu dieser ungewöhnlichen Innenraum-Gestaltung.

VW-Chef Herbert Diess: „Wir schenken unseren Kunden durch das autonome Fahren Zeit, sich während der Fahrt anderen Dingen hinzuwenden.“ Quelle: Volkswagen

Das Elektro-Modell soll schon zur Markteinführung autonomes Fahren auf Level 2+ zu ermöglichen. Zum Ende des Jahrzehnts soll das Auto dann sogar komplett selbstständig auf Level 4 unterwegs sein. Die gesetzlichen Voraussetzungen dafür wurden von der Bundesregierung per Gesetzesentwurf im Februar auf den Weg gebracht.

„Statt auf die Straße zu gucken, können Trinity-Fahrer sich dann auf andere Aktivitäten konzentrieren. VW-Marken-Chef nannte das Fahrzeuge deswegen gerne auch eine „Zeitmaschine“. „Wir schenken unseren Kunden durch das autonome Fahren Zeit, sich während der Fahrt anderen Dingen hinzuwenden“, erklärte er jüngst bei der Vorstellung der neuen Unternehmensstrategie „Accelerate“.

Fahrzeug wird zum Familientreffpunkt

So gesehen könnte das autonome Fahren damit auch sozial positive Auswirkungen haben. Denn: „Menschen verbringen durchschnittlich 2,5 Jahre in ihren Autos und nur neuen Monate mit ihren Kindern“, rechnet Herbert Diess auf LinkedIn vor. Durch die neuen Innenraumkonzepte in selbstständigen, intelligenten Fahrzeugen könnte das eine mit dem anderen verbunden werden.

Begeistert zeigte sich Diess nach seinem Besuch der Konzern-Designer auf von weiteren Zukunftsprojekten. Zu einem ersten Blick auf das andere Leuchtturmprojekt „Artemis“, dass unter Audi-Führung entwickelt wird, schrieb er nur „Wow“ – leider ohne Bilder zu teilen. Das Design der Seat-Submarke „Cupra“ sei pure Emotion und trage zur Verjüngung der VW-Gruppe. Den radikalsten Wandel werde es aber wohl bei den Lkw geben, kündigte Diess an, und verwies auf eine Design-Skizze eines MAN-Trucks ohne Fahrerkabine.

Beim nächsten Treffen zwischen dem VW-Konzernchef und seinen Design-Fachleuten soll es nun um das Thema „user experience“ gehen. Auch hier ständen große Veränderungen an – etwa bei der Gestaltung des Tonfalls, des Verhalten und der Intelligenz des Sprachassistenten. Man darf also gespannt sein, wie Digitalisierung, E-Mobilität und Vollvernetzung das Auto künftig weiter verändern werden.

Von Steffen Schmidt