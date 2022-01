Wolfsburg/Altenau

Heute ist der VW Käfer der beliebteste Oldtimer überhaupt. Aber in den 1950er Jahren machte der Volkswagen die Deutschen (auto-)mobil. Viele Wolfsburger ergriffen damals die Chance und fuhren mit ihrem Käfer zum Rodeln oder Ski fahren in den Harz. Das tat die AZ/WAZ mit Hilfe des ZeitHauses der Autostadt jetzt auch – und hatte einen Riesenspaß dabei.

Wie fuhren Wolfsburger in den 1950ern in den Harz?

„Wisst Ihr eigentlich, wie es in den Fünfzigern mit dem Käfer im Harz war?“ Mit dieser Frage aus dem Munde von ZeitHaus-Chef Andreas Hornig fing alles an. Nein, natürlich weiß keiner aus seinem Mechaniker-Team, wie sich der Käfer vor 70 Jahren im Harz angefühlt hat. Alle zu jung! Er selbst übrigens auch. Aber wäre es nicht mal cool...? Klar wäre es das: Hornig und sein Team ziehen ihrem 1956er Standard-Käfer dicke Winterreifen auf, verschrauben einen authentischen Dachgepäckträger und befestigen zwei Schlitten darauf. Am Heck fixieren sie Skier samt Stöcken. Die Mission „Winterkäfer im Harz“ ist gestartet.

Wackelt nicht: ZeitHaus-Chef Andreas Hornig (r.) und AZ/WAZ-Redakteur Carsten Bischof prüfen den Sitz der Schlitten auf dem authentischen Dachgepäckträger. Quelle: Roland Hermstein

Für Andreas Hornig ist es kein reines Spaßprojekt: „Der Volkswagen Käfer hat in Deutschland den privaten Gebrauch eines Automobils demokratisiert“, betont er. Er ist der Grundstein für die rasante Entwicklung der VW-Stadt, für das Wolfsburger Wirtschaftswunder. Aber wer hart arbeitet, indem er den Käfer baut, darf sich auch erholen und Spaß haben – mit dem Käfer. Hornig ist es wichtig, diese Bedeutung von Volkswagen für ganz Nachkriegsdeutschland und für Wolfsburg im Besonderen nacherlebbar zu machen. Und lädt die AZ/WAZ zur Zeitreise ein: „Wollt Ihr mit?“ Klar wollen wir.

Der Käfer wird in den Harz gefahren...

In einem Punkt haben wir es komfortabler als die Käferfahrer vor 70 Jahren: Als wir im winterlichen Altena ankommen, steht der Winter-Käfer schon da – Gerald Gretzke hat ihn im Autostadt-Laster (natürlich von der VW-Tochter MAN) in den Harz gebracht. Der Ovali-Käfer ist einfach zu schade, um ihn stundenlang über die Autobahn zu scheuchen. Denn: Sein 1,2 Liter-Boxermotor leistet gerade einmal 30 PS und schafft knapp über 100 km/h Topspeed. Auf ebener Strecke, wohlgemerkt, bergan würde er wohl von Lastern angeschoben werden.

Die AZ/WAZ fuhr mit dem Autostadt-Winterkäfer im Harz

Aber hier oben, ein Stück hinterm Torfhaus, ist der Käfer in seinem Element. Heckantrieb und Motor hinten: Der Käfer fährt die verschneiten Straßen lockerer hoch als so manches Allrad-SUV. Leicht und wendig wuselt er durch Winterdörfer, mit diesem wunderbaren Boxerklang im Heck. Driften auf großen, freien Flächen – ein Riesenspaß. Einmal passen wir nicht auf und fahren wir uns fest, was kein Wunder ist: Die Sicht nach hinten ist sehr bescheiden. Macht aber nichts: Mit vereinten Kräften wird das leichte Auto kurz angehoben, und weiter geht’s. Die Winterreifen haben unglaublichen Grip im Schnee, nur auf Eis sind auch sie machtlos.

Zur Galerie Wie in den 1950er Jahren: Die AZ/WAZ fuhr mit dem Winterkäfer der Autostadt durch den verschneiten Harz. Eine Zeitreise mit hohem Spaßfaktor.

Obwohl im Harz Minusgrade herrschen, müssen wir mit offenem Fenster fahren – tun wir das nicht, beschlagen die Scheiben. Eine vernünftige Lüftung gibt es nicht: „Aus den Lüftungsdüsen vorne kam die warme Luft aus dem Motorraum hinten“, erklärt Andreas Hornig. „Deshalb trugen die Käferfahrer im Winter Mützen und Handschuhe, haben mit einem Tuch die beschlagenen Scheiben freigewischt und hatten die Fenster unten.“ Bei Wind und Wetter. Aber gemeckert hat niemand – brachte ihnen der Käfer doch automobile Freiheit und sehr viel Winterspaß.

Auch wir meckern nicht. Im Gegenteil: Wir sind dankbar, einmal tief in die automobile Zeitgeschichte eintauchen zu können. Nacherleben zu können, warum der Käfer als Alltags- und Freizeitauto so unendlich beliebt war. Und verstehen zu können, warum der Käfer immer noch der beliebteste Oldie überhaupt ist.

Von Carsten Bischof