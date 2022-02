Wolfsburg

Nach den unschönen Nachrichten über das Aus der Nachtschicht in der Wolfsburger Produktion gibt es jetzt für die VW-Beschäftigten Grund zur Freude: Schon die Februar-Lohntüte wird etwas praller gefüllt sein als eigentlich gedacht. Unternehmen und Betriebsrat haben sich auf die Zahlung eines Corona-Bonus geeinigt. Das gaben VW und die Arbeitnehmervertreter am Dienstag in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt.

500 Euro mehr, und zwar steuerfrei, fließen mit der nächsten Entgelt-Auszahlung im Februar aufs Konto der Tarifbeschäftigten bei Volkswagen. Auszubildende, Dual-Studierende und Doktoranden erhalten 300 Euro zur Abmilderung der Pandemiebelastungen. Die Prämie geht an alle Tarifbeschäftigten an den Standorten der Volkswagen AG. Teilzeit oder Abwesenheit – zum Beispiel wegen einer Elternzeit – reduzieren den Betrag.

Volkswagen schöpft damit die rechtlichen Möglichkeiten zur Auszahlung der steuerfreien, sogenannten „Corona-Beihilfe“ voll aus. Diese erlaubt es Unternehmen, Beihilfen in Höhe von bis zu 1500 Euro steuerfrei auszuzahlen. Den größten Teil davon, nämlich 1000 Euro, hatte der Betriebsrat bereits im vergangenen Jahr ausgehandelt. Das Geld war im Sommer im Zuge des Haustarifabschlusses geflossen. Nun folgen die restlichen 500 Euro.

Hat sich seit Ende des vergangenen Jahres für die Corona-Prämie stark gemacht: Betriebsratschefin Daniela Cavallo. Quelle: Betriebsrat

Ein Zeichen der Anerkennung

Der Betriebsrat erfüllt damit ein Versprechen an die Belegschaft. Seit Ende des vergangenen Jahres hatten sich die Arbeitnehmervertreter in intensiven Verhandlungen mit Volkswagen für die Extra-Zahlung starkgemacht. Betriebsratschefin Daniela Cavallo ist dementsprechend froh: „Mit dem Corona-Bonus ist uns in schwierigen Zeiten noch einmal ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung gelungen. Wir Betriebsratsvorsitzende der Standorte haben in unseren Gesprächen für die Prämie klargemacht: Auf unsere Belegschaft ist immer Verlass. Dabei waren die Belastungen enorm: Industriearbeit unter erschwerten Pandemie-Bedingungen, immer wieder Kurzarbeit, entfallene Schichtzuschläge, der Spagat im Homeoffice mit Homeschooling und Kinderbetreuung – das sind nur ein paar Beispiele.“

Sieht die Prämie als Anerkennung außergewöhnlicher Leistungen der Belegschaft: Personalvorstand Gunnar Kilian. Quelle: Peter Steffen

Auch Volkswagen möchte die Zahlung als Zeichen der Wertschätzung verstanden wissen. „Die Pandemie hat unserer Belegschaft in den vergangenen Monaten viel abverlangt – ob bei der Arbeit in unseren Werken oder in mobiler Arbeit. Die gezeigte Flexibilität und der unermüdliche Einsatz unserer Mannschaft sind eine außerordentliche Leistung, die wir entsprechend anerkennen möchten. Dafür steht die erneute Corona-Beihilfe“, sagt VW-Personalvorstand Gunnar Kilian.

Erfolgsbeteiligung ist damit noch nicht vom Tisch

Wichtig: Die Auszahlung der Corona-Prämie steht in keinem Zusammenhang mit dem Tarifbonus. „Unabhängig von der Corona-Beihilfe sind wir weiter in Gesprächen zur Erfolgsbeteiligung“, stellte Daniela Cavallo klar. Heißt: Auch auf ein bisschen extra Geld im Mai dürfen sich die VW-Beschäftigten zumindest noch Hoffnungen machen.

Dabei ist rein rechnerisch über die bereits im November geflossenen und festvereinbarten 1700 Euro hinaus eigentlich nicht mehr möglich. Zu schlecht fällt das Finanzergebnis der Marken VW Pkw und VW Nutzfahrzeuge der vergangenen zwei Jahre aus, das als Bemessungsgrundlage für die Erfolgsbeteiligung dient. Daniela Cavallo gibt sich dennoch weiter kämpferisch. „Es wird schwierig, über die Abschlagszahlung aus November hinaus noch etwas zu erreichen. Aber wir kämpfen natürlich weiter um dieses wichtige Thema“, kündigt sie an.

Konzernbonus weiter im Gespräch

Im Raum steht beispielsweise die Idee eines möglichen Konzernbonus. Das würde bedeuten, dass nicht nur das Ergebnis der Marke, sondern das des gesamten Konzerns als Berechnungsgrundlage dienen würde. So würden auch die Beschäftigten der durch die Krise wesentlich härter getroffenen Volumenmarken von den weiter starken Ergebnisse der Premiummarken profitieren.

Auch der Tarifbonus ist mit der Corona-Prämie noch nicht vom Tisch. Quelle: Boris Baschin

Cavallo hatte die Logik hinter einem möglichen Konzernbonus bereits im Dezember erklärt: „Bei Audi und Porsche wird es starke Ergebnisbeteiligungen geben – was auch daran hängt, dass die Volumenmarken wie VW Pkw zugunsten der Premiummarken auf Halbleiter verzichteten. Diese Verteilung hat zu einem guten Ergebnis für den Konzern beigetragen. Darüber hinaus hat die Marke VW Pkw übrigens einen großen Beitrag zur CO2-Compliance beigesteuert. Beides darf man nicht ignorieren.“

Eine „Null im Mai“ sei für den Betriebsrat deswegen keine Option, kündigte sie damals an. An dieser Aussage wird sie sich vor allem mit Blick auf die Mitte März anstehenden Betriebsratswahlen messen lassen müssen. Denn spätestens bis dahin muss die Entscheidung über die Bonuszahlung feststehen. Aufgrund der komplizierten Verhandlungen ist vor Ende Februar allerdings nicht mit einem Ergebnis zu rechnen.

Von Steffen Schmidt