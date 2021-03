Wolfsburg

In einem Leserbrief kritisierte WAZ-Leserin Sieglinde Meier in unserer Mittwochausgabe die Wolfsburger IG Metall für ihre Forderungen in der Corona-Krise und warf ihr mangelnde Solidarität mit anderen Branchen vor. In einem Schreiben an die WAZ reagiert die Gewerkschaft nun auf die Kritik.

Sehr geehrte Frau Meier, gerne erklären wir Ihnen kurz unsere Tarifforderungen. Unsere Kolleginnen und Kollegen bei Volkswagen haben seit 33 Monaten keine Entgelterhöhung erhalten. Eigentlich hätte es bereits im Frühjahr 2020 einen Abschluss geben sollen, doch die Tarifpartner klammerten im damaligen „Notvertrag“ wichtige Fragen aus.

Außerdem beziehen sich unsere Forderungen nicht nur auf VW, aktuell kämpft die IG Metall deutschlandweit in der Metall- und Elektroindustrie für vier Prozent mehr Lohn – von BMW über Daimler bis hin zu Porsche. Darüber hinaus konnten wir in der Textil- und Bekleidungsindustrie gerade eine 325 Euro Corona-Prämie für dieses Jahr, 1,3 Prozent Lohnerhöhung und weitere 1,4 Prozent in 2022 erkämpfen. Würden wir uns als Gewerkschaft nicht für eine Entgelterhöhung stark machen, gäbe es keine gerechte Lohnsteigerung.

Übrigens: Die vier Prozent mehr Geld in der Tasche würden die Kaufkraft in unserer Region deutlich ankurbeln. Wir alle würden davon profitieren – die Handelsgeschäfte, die Restaurants, die Friseure und auch die Vereine.Mit freundlichem Gruß – Ihre IG Metall Wolfsburg.

Von der Redaktion