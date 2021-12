Wolfsburg

Mit dem Trinity-Werk und dem Campus Sandkamp hat die Planungsrunde bedeutende Investitionen für den Volkswagen-Standort Wolfsburg freigegeben. Zudem wird das Stammwerk schon 2023 mit dem ID.3 in die Produktion vollelektrischer Fahrzeuge – und damit der Mobilität der Zukunft – einsteigen. Unternehmen und Betriebsrat feiern die Beschlüsse gleichermaßen. Doch wie so oft im Leben: Alles kommt mit einem Preis.

Für die ID.3-Produktion ist dieser das sogenannte „Standortpaket“. Darin erarbeiten Unternehmen und Arbeitnehmervertreter die Bedingungen, unter denen eine ID.3-Fertigung in Wolfsburg erfolgen kann. Darin stehen wohl, wie fast immer wenn es um das Stammwerk geht, die Kosten im Fokus. VW-Markenchef bringt es in einem Interview mit dem Handelsblatt auf den Punkt: „Wenn wir viel Geld in einen Standort investieren, muss es auch wirtschaftlich sein. Das gilt natürlich auch für Wolfsburg.“

Fabrikkosten runter – Produktivität rauf

Die entscheidenden Stellschrauben dafür seien „Reduzierung der Fabrikkosten und die Steigerung der Produktivität“, so Brandstätter. Das das nicht ohne personelle Veränderungen in der Produktion ablaufen kann, dürfte mittlerweile dem Letzten klar sein. Doch bei diesem Punkt beruhigt Brandstätter: „Wir haben eine Beschäftigungssicherung am Standort bis zum Jahr 2029. Dazu stehen wir.“ Mit den Vereinbarungen des Zukunftspaktes und der Roadmap Digitale Transformation habe man wirksame, sozialverträgliche Instrumente für den Arbeitsplatzabbau zur Hand.

VW-Markenchef Ralf Brandstätter versichert bei allen Veränderungen: Jobabbau jenseits der Altersteilzeitregelungen ist nicht geplant. Quelle: Sven Hoppe

Volkswagen setzt dabei vor allem auf die Alterszeitregelung. Schon im ersten Quartal 2022 etwa wird diese für den Jahrgang 1965 geöffnet. „Ein zusätzlicher Stellenabbau außerhalb der vereinbarten Programme ist derzeit nicht geplant“, versichert der Markenchef. Die Öffnung heißt es trotzdem nichts anderes, als dass das Unternehmen noch schneller noch mehr Personal loswerden möchte.

Weniger Personal an den Linien

Dazu kommen massive Veränderungen der Produktionsbedingungen. Zeit und Fabrikosten müssen massiv gesenkt werden. Die Arbeiter in Wolfsburg erwartet deswegen „eine ganz neue Art der Autoproduktion, die sich grundlegend von dem Bau heutiger Verbrennerfahrzeuge unterscheidet“, wie es Brandstätter ausdrückt. Die Fertigungszeit soll im neuen Trinity-Werk etwa bei ungefähr zehn Stunden pro Auto liegen. Das soll unter anderem durch den Einsatz von Großgussmodulen gewährleistet werden. Ähnliche Veränderungen dürften an den alten Linien anstehen, wenn diese in einigen Jahren umgerüstet werden. Auch das führt letztendlich dazu, dass weniger Personal an den Linien benötigt wird.

Angesichts der Konkurrenz von Tesla und chinesischer Autobauer dürfte an dieser Entwicklung aber auch kein Weg vorbei gehen. Brandstätter sieht in diesem radikalen Umbau deswegen vor allem eine Chance. „Viele haben den Wirtschaftsstandort Deutschland in den letzten Jahren abgeschrieben. Eine Investition in Milliardenhöhe zeigt aber, dass wir nach wie vor auch hier sehr wettbewerbsfähig produzieren können. Dafür muss man an vielen Stellen neue Wege gehen. Ich bin davon überzeugt, dass uns das mit der Produktion von Trinity gelingen wird. Wir haben die Chance für den Konzern, aber auch die ganze Industrie, einen neuen Standard zu setzen“, so der Markenchef. Die zunächst in Wolfsburg erprobte hocheffiziente Produktionsweise solle dann nach und nach in die anderen Werke auf der ganzen Welt exportiert werden.

Zeitgleich will VW auch die Verwaltung in Wolfsburg schlanker aufstellen. Drei Milliarden Euro hat die Planungsrunde für die Digitalisierung von Produkten und Prozessen freigegeben. „Dadurch werden wir auch im indirekten Bereich noch deutlich effizienter“, formuliert es Brandstätter. Dafür könnten aber in anderen, neuen Bereichen auch Jobs entstehen. „Etwa für digitale Vertriebskanäle oder durch den verstärkten Softwareeinsatz“, stellt der Marken-Chef in Aussicht. Bei all diesen Perspektiven, die ja auch den Campus Sandkamp untermauert werden, wird man sich aber in Wolfsburg damit abfinden müssen, dass sich das Gesicht in Wolfsburg grundlegend wandeln wird. Oder wie es Konzern-Chef Herbert Diess ausdrückte: „In Wolfsburg wird kaum ein Stein auf dem anderen bleiben.“

Von Steffen Schmidt