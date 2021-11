Wolfsburg

23 Meter hoch und knapp über 5 Tonnen schwer: Der XXL-Weihnachtsbaum aus dem Solling ist Wolfsburg angekommen. Die 45 Jahre alte Fichte wurde mithilfe eines Autokrans in der Nacht zu Freitag, 19. November, auf dem Piazza Vorplatz aufgestellt. Vom 26. November bis zum 28. Dezember können die Gäste der Autostadt den geschmückten Baum bewundern – und Fotos von und mit dem Prachtexemplar machen.

Der übergroße Weihnachtsbaum stammt auch in diesem Jahr wieder aus dem Solling. Gemeinsam mit den Niedersächsischen Landesforsten wurde die Fichte für die Autostadt ausgewählt. Per Tieflader wurde der Baum in der Nacht vom 18. auf den 19. November nach Wolfsburg gebracht.

So kam der XXL-Weihnachtsbaum in die Autostadt – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Der XXL-Weihnachtsbaum ist in der Autostadt angekommen: Die 45 Jahre alte Fichte aus dem Solling wurde mithilfe eines Autokrans auf dem Piazza Vorplatz aufgestellt.

Michael Rudolph von den Niedersächsischen Landesforsten war begeistert von dem schönem Nadelkleid. „Die Fichte ist 45 Jahre alt und 23 Meter hoch“, erklärte er. Zudem wiege sie knapp fünf Tonnen. Seit vielen Jahren sei es Tradition, dass die Landesforsten den Baum für die Autostadt liefern. Aus ihrem Gebiet im Harz sind auch zwei Fichten für den Reichstag in Berlin und die Schlossarkaden in Braunschweig bestimmt. „Dabei wird die Suche immer schwieriger, weil die Fichten häufig dem Borkenkäfer zum Opfer fallen“, betonte der Sprecher der Landesforsten.

Weihnachtsmarkt in der Autostadt

An Stelle der Autostadt-Fichte rücken junge Laubbäume, die im Solling vermehrt verbreitet werden. Der riesige Weihnachtsbaum in der Autostadt wird nun geschmückt. Schließlich soll er zum Auftakt des Weihnachtsmarktes glitzern und funkeln.

Der beliebte Winterzauber mit Eis-Disco, buntem Wintermarkt und riesiger Schneewelt beginnt am 26. November unter 2G, demnach sehen nur geimpfte und genesene Personen den XXL-Weihnachtsbaum. Die geschmückte Fichte steht bis zum 28. Dezember in der Autostadt, solange können die Gäste den Baum bewundern und Fotos machen.

Von der Redaktion