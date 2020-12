Wolfsburg

Vor einigen Wochen feierte der Seat Tarraco eHybrid seinen Produktionsstart im Werk Wolfsburg und gab damit den Startschuss für die ersten Hybridmodelle in der Fertigung von Tiguan, Touran und Tarraco. Nun schließt sich diese Woche der Bestseller Tiguan als Plug-in-Hybrid an. Die Integration der beiden Fahrzeuge umfasste im Vorfeld umfangreiche Umbau- und Qualifizierungsmaßnahmen im Fertigungsbereich 2.

Den Tiguan gibt es jetzt erstmals mit einem Plug-in-Hybrid

Werkleiter Stefan Loth freut sich über das dritte Hybridmodell am Standort Wolfsburg: „Inzwischen fertigen wir in unseren Produktionshallen drei Hybridmodelle: den Golf, den Seat Tarraco und nun auch den Tiguan. Den Tiguan, eines der bestverkauften Fahrzeuge im Konzern, gibt es jetzt erstmals mit einem Plug-in-Hybrid. Ein großer Dank geht an das Team, das für die elektrifizierten Modelle top aufgestellt ist und bei der Einrüstung des neuen Fahrzeugs viel Einsatz gezeigt hat: von Umbaumaßnahmen im Tieffeld der Montage bis hin zu Qualifizierungen im Umgang mit Hochvolt.“

Betriebsrat Matthias Koch erklärte: „Der neue Tiguan eHybrid steht für Nachhaltigkeit auf mehreren Ebenen: Nachhaltigkeit auf der Straße, weil die Batterie jetzt emissionsfreies Fahren auch beim beliebtesten SUV unserer Marke möglich macht. Und Nachhaltigkeit bei den Arbeitsplätzen, weil die neue umweltfreundliche Antriebsform sicher auch beim Tiguan viele Kunden finden wird und so die Arbeitsplätze der Kolleginnen und Kollegen hier im Werk sichert.“

Der SUV-Bestseller verfügt erstmalig über einen Plug-In-Hybridantrieb. Der Elektro-Motor an Bord des Tiguan eHybrid mit einer Reichweite von bis zu 50 km (WLTP) soll dafür sorgen, dass die meisten Tagesdistanzen lokal emissionsfrei zurückgelegt werden können.

Von der Redaktion