Vor nicht einmal zwei Wochen wurde der erste ID.3 in der Autostadt an einen Kunden ausgeliefert. Mittlerweile haben bereits über 100 Kunden aus dem Kreis der registrierten Frühbucher das Elektroauto von Volkswagen im Kundencenter der Autostadt abgeholt.

„Dass wir die allerersten ID.3 in der Autostadt ausgeliefert haben, macht uns sehr stolz und ist ein echter Meilenstein in Richtung nachhaltige Mobilität. Über 100 Kunden haben wir innerhalb weniger Tage zu glücklichen ‚First Movern‘ gemacht und ihnen ihr neues Fahrzeug übergeben. Das zeigt: Die Autostadt ist der Ort, an dem die Mobilität der Zukunft erlebbar wird“, sagt Roland Clement, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt.

ID.3 wird CO2 neutral produziert und an die Kunden übergeben

Mit der Auslieferung des ID.3 beginnt übrigens auch in der Autostadt eine neue Ära: Das weltweit erste bilanziell CO2-neutral produzierte Fahrzeug des VW-Konzerns wird in der Autostadt auch bilanziell CO2-neutral übergeben. Zudem wird sichergestellt, dass auch die bei der An- und Rückreise der Kunden entstandenen Emissionen ausgeglichen werden. Entstandene CO2-Emissionen werden in Klimaschutzprojekten, die nach dem Goldstandard zertifiziert sind, kompensiert. Als eines der ersten Projekte unterstützt die Autostadt den Partner First Climate mit einem Windkraft-Projekt in Tamil Nadu, Indien.

Wer beim Besuch der Autostadt noch tiefer in die Themen Nachhaltigkeit und Elektromobilität eintauchen will, ist hier genau richtig: Im ID. Experience Studio dreht sich alles um das Laden und die entsprechenden Volkswagen Services für zu Hause. Gäste können sich von der einfachen Handhabung der ID. Charger überzeugen und mehr über das Schnellladenetzwerk Ionity mit 100 Prozent Ökostrom erfahren. Visionäre Mobilitätskonzepte sind in der Ausstellung Level Green erlebbar und wer Lust hat, kann seinen individuellen CO2-Fußabdruck ermitteln.

