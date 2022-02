Wolfsburg: Ostfalia-Studenten entwickeln autonom fahrenden Rennwagen

Wolfsburg

Mit „Ann-e!“, so der Name des mittlerweile 16. selbst konzipierten Rennwagens feierte das Team Wob-Racing von der Ostfalia seine bisher größten Erfolge in der Formular Student. Doch zufrieden geben sich die Studenten damit noch lange nicht: Die Entwicklung des Nachfolgemodells läuft derzeit auf Hochtouren und soll den Vorgänger noch einmal übertreffen. Zudem plant das Team eine Premiere: Erstmals soll der Wob-Racing-Flitzer auch autonom fahren können.

Noch drei Monate sind es, dann wollen die Studenten ihr neues Rennfahrzeug vorstellen. Bis dahin ist noch viel zu tun. „Bislang gibt es das Fahrzeug nur virtuell“, sagt Yannick Limberg, Kaufmännischer Leiter des Projekts, bei einem Besuch der WAZ. Der größte Teil der Arbeit findet deswegen derzeit noch vor den Rechnern statt. „Wir machen uns gerade über das endgültige Design Gedanken“, berichtet er. Alles muss gründlich durchdacht sein. Jede Entscheidung hat Konsequenzen, beeinflusst beispielsweise das Gewicht des Fahrzeugs.

Elektrisch schon seit 2011

Die Zeit rennt also. Da ist es gut, dass das Team bereits auf einem starken Vorgängermodell aufsetzen kann. „Mit ihm haben wir unser punktetechnisch bisher bestes Ergebnis erzielt“, berichtet Limberg stolz. Bei einem Event der Formula Student, übrigens der größte Konstruktionswettbewerb der Welt, auf dem Hockenheimring fuhr das Team den 7. Platz ein. Die Eckdaten des Fahrzeugs sind beeindruckend: Bis zu 185 PS, ein Drehmoment von über 1100 Newtonmetern bei einem Gewicht von gerade einmal 190 Kilogramm. Der elektrische Antrieb führt so zu einem höheren Beschleunigungswert als in der Formel 1.

Zur Galerie Das neue Modell existiert bisher nur virtuell, die Ostfalia-Studenten präsentierten der WAZ das Vorgängermodell.

Elektrisch ist das Team dabei schon seit 2011 unterwegs. Also lange bevor E-Autos auf unseren Straßen zum normalen Anblick geworden sind. Auch den nächsten Innovationschritt in der Mobilität nimmt das Wob-Racing-Team nun mit dem neuen Modell vorweg. „Das wird unser erstes autonom fahrendes Fahrzeug“, erklärt Limberg. Das ermöglicht es dem Team, an weiteren Disziplinen der Formula Student teilzunehmen.

Erstmals soll der Rennwagen autonom fahren

Bei der Entwicklung des autonomen Systems setzen die Studenten auf neueste Technik, wie sie auch beispielsweise bei Volkswagen zum Einsatz kommt. „Wir verwenden Lidar-Sensoren zur Erkennung des Fahrzeugumfelds und zur Geschwindigkeitsmessung“, erklärt Limberg. Lidar ist eine Form des dreidimensionalen Laserscanning. Unterstützt wird das Lidar-System durch Kameras. Die größte Herausforderung dabei ist allerdings die Implementierung der nötigen Software. „Da steckt im Moment unsere größte Entwicklungsleistung drin“, so Limberg. Programme, die die Rennumgebung simulieren, ermöglichen dem Team bereits virtuelle Testfahrten.

Eine weitere Innovation betrifft den Wechselrichter, der Gleichstrom in Drehstrom für die Motoren umwandelt. „Der wird so gut wie immer eingekauft, wir entwickeln in diesem Jahr unseren eigenen“, berichtet Limberg. Davon hofft sich das Team eine nochmalige Effizienzsteigerung ihres Flitzers. Schließlich können dadurch auch nochmal Maße und Gewicht des Fahrzeugs beeinflusst werden.

Das Projekt öffnet Türen

Die Arbeit hinter dem Projekt ist immens. „Das ist schon mehr als ein Hobby. In der Entwicklungsphase ist das für viele von uns wie ein Vollzeitjob“, weiß Limberg. Denn von der Entwicklung am Computer über die eigentliche Fertigung des Rennwagens inklusive Elektrik bis zum Aufstellen eines Businessplans, einem Vermarktungskonzept oder der Beschaffung erledigen die Studenten alles in Eigenregie. 39 Mitglieder aus den unterschiedlichsten Studienbereichen sind dementsprechend am Projekt beteiligt. Den finanziellen Teil hingegen übernehmen Sponsoren.

Die Vorteile für die fleißigen Studenten liegen allerdings auf der Hand. Weil das Team modernste Fertigungsmethoden verwendet und ganz nach branchenüblichen Standards arbeitet, sammeln die Teilnehmer wertvolle und vor allem auch begehrte Erfahrungen. „Das macht sich sehr gut im Lebenslauf“, lacht Limberg. Die meisten Teammitglieder haben schon jetzt, noch vor Abschluss ihres Studiums, im Prinzip einen Job sicher. „Das ist auch der Hauptgrund für die Sponsoren: Das Recruiting von Talenten“, berichtet Limberg. Mit dem autonomen Fahren kommt in diesem Jahr ein zentrale Qualifikation für die Zukunft nochmals obendrauf.

Von Steffen Schmidt