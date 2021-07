Wolfsburg

80 Wochen kostenfreies Laden an neun flexiblen Schnellladesäulen, und das im gesamten Wolfsburger Stadtraum: Zum 80.Geburtstag schenkte Volkswagen der Stadt einen Boost der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Zusammenarbeit mit der Stadt sowie weiteren Partnern. Jetzt ist Pilotprojekt zu Ende gegangen – die Ladesäulen werden abgebaut...

Die Zeit des kostenfreien Ladens ist damit vorbei, die mobilen Schnellladesäulen, die unter anderem bei Aldi in Wendschott, an der E-Mobility-Station an der Braunschweiger Straße oder im Mozartweg in Fallersleben aufgestellt waren, werden nun in den nächsten Tagen abgebaut. Der Grund: Die Prototypen verfügen über kein eingebautes Bezahlsystem. Einzig die Schnellladesäule auf dem Kurzzeitparkplatz der Autostadt bleibt vorerst weiter bestehen.

Modellprojekt lieferte wichtige Erkenntnisse

Ob die Ladepunkte mit anderen Alternativen ersetzt werden, ist nun den Besitzern der jeweiligen Grundstücke vorbehalten. Die geschaffene bauliche Infrastruktur inklusive Zähler und Mittelstromanschluss kann von ihnen weiter genutzt werden. Volkswagen Immobilien hat sich bereits dazu entschieden, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen und wird zwei Standorte in sein Gesamtkonzept integrieren. Das sieht vor, bis 2022 rund 100 Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge in Wolfsburg aufzubauen. Die ersten 28 Ladepunkte mit jeweils 11 kW Ladeleistung sind Anfang Juni ans Netz gegangen.

Für Volkswagen und die Stadt haben die 80 Wochen wertvolle Erkenntnisse zu den Ladebedürfnissen und dem Nutzungsverhalten geliefert. „Wir haben das Ziel, Wolfsburg bis 2025 zu einem Vorbild smarter Mobilität zu machen. Das Stadt-Geburtstagsgeschenk von Volkswagen hat es uns ermöglicht, 18 Monate lang als städtisches Reallabor flexible Ladesäulen an unterschiedlichen Standorten in der täglichen Anwendung zu testen“, erklärt Oberbürgermeister Klaus Mohrs.

70 000 Ladevorgänge in den 80 Wochen

Insgesamt wurden an den flexiblen Säulen im Projektzeitraum rund 930 MWh Strom aus erneuerbaren Quellen geladen. Diese Menge entspricht einer vollen Ladung von 12 000 E-Fahrzeugen wie beispielsweise dem ID.3 mit einer Batteriekapazität von 77 kWh. Das kostenfreie Ladeangebot wurde gut genutzt: Insgesamt fanden 70 000 Ladevorgänge statt.

Teil des Stadtgeburtstagsgeschenks: Flexible Schnellladesäulen. Quelle: Volkswagen

Neun der insgesamt zwölf flexiblen Ladesäulen von Volkswagen Group Components wurden in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Wolfsburg und der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) sowie Volkswagen Immobilien an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet verteilt, drei weitere standen für Veranstaltungen zur Verfügung. Zu den am stärksten frequentierten Orten gehörten die E-Mobility-Station in Stadtmitte, die Mozartstraße in Fallersleben sowie Standorte bei Super- und Baumärkten.

Vier Schnelladeparks als Teil des Stadtgeschenks

„Das Modellprojekt hat gezeigt, wie bedeutsam ein rascher Aufbau der Ladeinfrastruktur für unsere Kunden und für das Hochlaufen der E-Mobilität ist“, bilanziert Thomas Schmall, Vorstand Geschäftsbereich Technik der Volkswagen AG und Vorstandsvorsitzender der Volkswagen Group Components. „Das Stadtgeschenk Wolfsburg hat uns wichtige Erkenntnisse gebracht, die in den Serienstand der flexiblen Ladesäulen eingeflossen sind. Mit unserem neuen Geschäftsfeld Laden und Energie wollen wir mit einem weltweiten Boost-Plan High Power Charging massiv ausbauen.“

E-Mobility-Station: Die Schnellladeparks im Staftgebiet sind ein bundesweites Novum. Quelle: Roland Hermstein

In Wolfsburg ist man mit diesem Plan bereits sehr weit fortgeschritten. Denn zum Stadtgeschenk gehörten auch die vier bereits im Betrieb befindlichen Schnellladeparks an der Braunschweiger Straße, im Allerpark, am Forum Autovision sowie in Detmerode – ein bundesweites Novum. Damit liegt Wolfsburg nach Einschätzung des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) beim Ladeangebot bundesweit auf Platz 5 nach Berlin, München, Hamburg und Stuttgart.

Stadtgeschenk: VW spendierte Wolfsburg auch vier Schnellladeparks. Quelle: Volkswagen

Ladeinfrastruktur wird stetig ausgebaut

Zusätzlich lieferte das Stadtgeburtstagsgeschenk auch einen wichtigen Impuls für den Ausbau der weiteren lokalen Ladeinfrastruktur. Seit Projektbeginn im Juni 2019 hat die Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum stark zugenommen. Derzeit stehen nach eigenen Recherchen der Stadtverwaltung 461 öffentlich zugängliche Ladepunkte für Elektrofahrzeuge im Stadtgebiet an 48 Standorten zur Verfügung. Auch im privaten Bereich fand ein deutlicher Zuwachs an Ladekapazitäten statt, so entstanden in dieser Zeit knapp 2500 private Ladepunkte. „Wir sind also auf einem guten Weg, Zentrum der Elektromobilität zu werden“, sagt Mohrs zurecht.

„Was hier in den vergangenen Monaten passiert ist, hat Vorbildcharakter: Stadt und Unternehmen sind in Vorleistung gegangen und haben rechtzeitig zum Hochlauf der E-Mobilität ein alltagstaugliches, öffentliches Ladenetz geschaffen“, lobt auch die VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo. Für den Erfolg der Antriebswende seien genau solche Schulterschlüsse auf kommunaler Ebene wichtig.

Besonders freue sie, dass die mobilen Ladesäulen gut ankommen. Denn: Diese wurden von VW-Beschäftigten in Hannover in entwickelt und künftig dort auch gebaut – und zwar von Mitarbeitern, deren alten Tätigkeit weggefallen ist. „Auch das ist eine echte Erfolgsgeschichte der Transformation“, so Cavallo.

Von Steffen Schmidt