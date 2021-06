Wolfsburg/Osaka

Teruko Balogh-Klaus und Michiko Zimmermann von der Deutsch-Japanischen Gesellschaft strahlen, als sie mit dunkelroten 1966er Käfer Cabrio über die Südstraße des Volkswagen-Werks rollen. Der Rechtslenker-Käfer 1300 sieht aus wie ein Jahreswagen und kommt direkt aus Japan. Bald steht er in der Dauerausstellung der Stiftung AutoMuseum Wolfsburg an der Dieselstraße.

Ein tolles Auto mit einer tollen Geschichte

„Ein tolles Auto“, sagt auch Susanne Wiersch vom AutoMuseum. „Und es hat eine tolle Geschichte.“ Gebaut wurde das 1300-Cabrio 1966 bei Karmann in Osnabrück. Per Schiff kam es nach Japan und direkt an Motoyashi Hirono verkauft. „Dieser Mann war ein Bewunderer von Produkten made in germany“, berichtet Teruko Balogh-Klaus. Er habe in seinem Unternehmen in Osaka Werkzeuge hergestellt und sich dabei deutsche Produkte zum Vorbild genommen. Eine überdimensionierte Schraubenschlüssel-Skulptur habe seine Gebäude geschmückt – das habe sie recherchiert.

Der Firmenchef habe zwei Käfer gehabt: „Mit dem Cabrio ist er nur bei gutem Wetter gefahren, mit dem anderen täglich bei jedem Wetter“, sagt sie. In Japan habe der Volkswagen Käfer einen ähnlichen Kultstatus wie in seiner deutschen Heimat. Motoyashi Hirono habe in ihm die Krönung des deutschen Automobilbaus gesehen. „Aber auch viele junge Japanerinnen lieben den Käfer“, berichtet Michiko Zimmermann. „Ein Highlight ist für sie die Blumenvase neben dem Lenkrad.“

Motoyashi Hirono wollte, dass der Käfer eines Tages nach Wolfsburg zurückkehrt

2010 starb Motoyashi Hirono, seitdem fuhr sein Sohn Yukisei Hirono den Käfer. „Aber der Vater hatte sich sehnlichst gewünscht, dass der Wagen wieder in seine Heimat kommt“, berichtet Susanne Wiersch. Gemeint sei Wolfsburg als Heimat von Volkswagen, nicht die Produktionsstätte in Osnabrück. „Natürlich wollen wir so ein Fahrzeug in unserer Sammlung haben“, betont Wiersch. Den Transport aus Asien nach Bremerhaven organisierte Volkswagen Japan, das Team um Susanne Wiersch holte den Käfer schließlich von der Küste nach Wolfsburg.

Seit Januar steht der Käfer im Top-Zustand im AutoMuseum an der Dieselstraße, aber wegen der Corona-Pandemie war die Einrichtung geschlossen: „Niemand konnte ihn sehen“, so Wiersch. „Jetzt können wir ihn endlich der Öffentlichkeit vorstellen.“ Auch für Teruko Balogh-Klaus ist die Präsentation ein besonderer Moment: „Dieses Auto stellt eine deutsch-japanische Brücke dar.“ Auch für sie selbst habe dieses Käfer Cabrio eine große Bedeutung: „Ich bin Japanerin und habe 25 Jahre lang bei VW in der FE gearbeitet.“ Dieses Auto führe ihre eigenen beiden Welten vor ihren Augen nun zusammen. Mehr Autogeschichte geht nicht.

Von Carsten Bischof