Wolfsburg

Die Automobilstadt Wolfsburg trauert um Dr. Bernd Wiersch. Der Gründungs-Vater des AutoMuseum ist jetzt im Alter von 79 Jahren verstorben.

Der Historiker Wiersch begann seine berufliche Karriere 1969 bei Volkswagen in der Abteilung „Firmengeschichte und Dokumentation“. Schon damals gehörte ein kleiner, nicht öffentlich zugänglicher Bestand an Exponaten dazu. 1985 war es dann soweit. Als Gründungs-Vater eröffnete Wiersch das von VW-Chef Dr. Carl H. Hahn geförderte AutoMuseum Volkswagen. 1992 wurde es in eine Stiftung überführt. Zunächst fungierte das Museum als Sammlung des Konzerns, bevor es sich ausschließlich der Marke Volkswagen widmete.

Direktor Wiersch kümmerte sich um die komplette Historie, gewann Freunde und Förderer im In- und Ausland, baute eine respektable Fahrzeugsammlung und die Vorgängerstruktur von Volkswagen Classic Parts auf.

Ende 2002 ging er in den Ruhestand und widmete sich fortan verschiedensten Veröffentlichungen, darunter kompetente Sachbücher zum Thema Volkswagen-Oldtimer. Außerdem pflegte er die Freundschaften die während seiner langjährigen Museumszeit entstanden sind. Jetzt ist er im Alter von 79 Jahren verstorben. Das AutoMuseum wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Von der Redaktion