Nur wenige Tage nach der Weltpremiere in der neuen Veranstaltungshalle „Hafen 1" kommt der Volkswagen Golf 8 zu einem Kurzbesuch in die Autostadt in Wolfsburg. Am Freitag, 8. November, haben Besucherinnen und Besucher im Zeitraum von 11 bis 18 Uhr Gelegenheit, ein Exemplar der 8. Generation des Wolfsburger Erfolgsmodells auf der Piazza in Augenschein zu nehmen. Der Zutritt zur Piazza ist frei.

Golf 8 soll „Maßstab“ im Massenmarkt setzen - aber ohne E-Modell

Mit der achten Auflage seines wichtigsten Modells Golf will Volkswagen den Vorsprung als weltgrößter Autohersteller ausbauen und die digitale Vernetzung in der Kompaktklasse verankern. „Von einem neuen Golf wird in der gesamten Automobilindustrie erwartet, dass er den Maßstab setzt“, sagte Konzernchef Herbert Diess am Donnerstagabend bei der Vorstellung des Wagens in Wolfsburg.

Das Kompaktfahrzeug, das ab Anfang Dezember zunächst in Deutschland und Österreich verkauft wird, soll hohe Erwartungen erfüllen: Es hat neben dem Elektroauto ID.3 eine zentrale Bedeutung für VW. Als reines E-Modell wird es den Golf allerdings künftig nicht mehr geben.

Der Golf – ein Erfolgsmodell

Seit dem Start der ersten Auflage 1974 verkaufte VW weltweit rund 35 Millionen Golf, derzeit entfällt knapp ein Zehntel der abgesetzten Konzernfahrzeuge auf das Modell. In die Entwicklung der neuen Generation flossen insgesamt etwa 1,8 Milliarden Euro.

