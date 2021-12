Wolfsburg

In den vergangenen Monaten hat die Wolfsburger Firma CUBOS über 1000 Wallboxen in und um Wolfsburg montiert. Unterstützt durch die KFW-Förderung waren dies überwiegend Privatkunden mit einer Elli-Wallbox – bedingt durch die vielen E-Dienstwagen aus dem Volkswagen Konzern. Doch parallel dazu hat CUBOS eigene Hard- und Software für gewerbliche Anforderungen entwickelt und in Betrieb genommen. Jetzt bietet der erste CUBOS-Pop-up-Store die Möglichkeit, die Produktinnovationen im direkten Kundenkontakt zu erproben.

„Wir freuen uns sehr, dass wir kurzfristig die Möglichkeit bekommen haben, direkt am Firmensitz diesen Store zu eröffnen“, verrät Marc Wille, CEO von CUBOS. „Im jüngst eröffneten Kaufland ist im Eingangsbereich eine Fläche noch nicht wieder vermietet worden. Aus einer spontanen Idee heraus haben unsere Kollegen binnen 14 Tagen diesen ersten Store in die Tat umgesetzt.“

Kaufland-Marktleiter Peter Kloss ist persönlich sehr interessiert. „Ich habe noch keinerlei Berührungspunkte zur Elektromobilität. Da ist es natürlich spannend, jemanden wie CUBOS nicht nur in der Nachbarschaft, sondern nun auch im eigenen Markt zu wissen.“ Und auch die Wolfsburg AG ist vom Konzept des Pop-up-Stores überzeugt: „Wir werden das Engagement von CUBOS im Rahmen unserer Kooperation weiter unterstützen und dabei die neue Fläche im Brandgehaege gerne als Begegnungspunkt mit interessierten Gewerbekunden nutzen, um die Ladeinfrastruktur in unserer Stadt weiter voranzutreiben. Das Laden beim Arbeitgeber wird in Zukunft immer wichtiger. Wir als Wolfsburg AG wollen dieses Mindset gerne mit transportieren.“

Von der Redaktion