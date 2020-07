Wolfsburg

Wortwörtlich mit einem Trommelwirbel ging es am Freitag für die Frühschicht im VW-Werk Wolfsburg in den wohlverdienten Werksurlaub. Denn auch in Corona-Zeiten hielten das Werkmanagement und der Betriebsrat an der liebgewonnenen Tradition fest und verabschiedeten die Belegschaft per musikalischem Gruß durch die Big Band des Philharmonic Volkswagen Orchestra in die Ferien.

Ab 13.45 Uhr verströmte die Big Band mit Jazz und Bossa Nova Urlaubsfeeling und gute Laune vor Tor 17. Viele der VW-Mitarbeiter stoppten und hielten inne, um dem famosen Spiel der Band zu lauschen. Und auch den Musikern war der Spaß anzusehen. „Die Big Band freut sich sehr, die Belegschaft mit Musik in den Urlaub zu schicken“, sagte Bandleader Johannes Rosenberger.

Wohlverdienter Urlaub nach herausfordernder Zeit

Ein wenig abgeändert werden musste die Tradition allerdings schon. „Nach Lockdown und Proben mit höchstens fünf Musikern sind wir froh, endlich wieder mit fast kompletter Big Band zu spielen. Alles ist anders: der Aufbau mit Abständen noch etwas ungewohnt, die Stückauswahl neu und der reduzierten Besetzung angepasst, und die Probenzeit war knapp bemessen“, erklärt Rosenberger.

Umso schöner, dass es dennoch geklappt hat, findet auch Betriebsrat Jürgen Hildebrandt. „Ich freue mich, dass wir diese Tradition trotz Corona beibehalten konnten, das gibt ein kleines Gefühl von Normalität“, so Hildebrandt. „Jetzt hoffe ich, dass alle gut erholt und vor allem gesund aus dem Urlaub wiederkommen – und wenn doch Symptome bestehen, jeder das neue Angebot der freiwilligen Corona-Tests wahrnimmt.“

Musikalischer Start in den Werksurlaub – eine Bildergalerie:

Auch Werkleiter Stefan Loth war zur Verabschiedung an das Tor 17 gekommen. Die erste Jahreshälfte gehe mit ungewohnten Herausforderungen zu Ende. Der Urlaub sei wohlverdient. „Ich wünsche allen Beschäftigten eine erholsame Zeit. Bleiben Sie gesund. Und allen Mitarbeitern, die in der produktionsfreien Zeit trotzdem arbeiten, danke ich für ihren Einsatz“, richtete Loth einen Gruß an die Belegschaft.

