Winterzauber in der Autostadt eröffnet: Eisdisco und kulinarische Weltreise

Der Winterzauber in der Autostadt geht bis zum 28. Dezember. Geöffnet ist die Winterinszenierung täglich von 10 bis 22 Uhr, die Eisdisco beginnt täglich um 17 Uhr, die Schneewelt ist 12 bis 20 Uhr geöffnet. Neben Weihnachtsmarkt mit 26 Imbiss- und Verkaufsbuden, Eisfläche und Schneewelt bietet die Autostadt an den Adventwochenende und an den Ferientagen verschiedenen Workshops und Kreativkurse an. Infos unter Telefon 0800/ 288 678 238 oder per E-Mail unter bildung@autostadt.de. Der Schauspieler Roland Kallweit bietet zudem am 2., 9. und 16. Dezember jeweils um 20 Uhr in den Katakomben des Premium Club House jeweils um 20 Uhr Krimilesungen an. Die Lesungen findet unter 2G-Regeln statt. Infos unter www.autostadt.regiondo.de/autostadt. In der Autostadt gelten 3G und Maskenpflicht.