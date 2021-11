Winterzauber in der Autostadt: Kinder lieben Eisdisco und Rodelhügel

Wolfsburg

Endlich dürfen die Augen von Kindern und Jugendlichen wieder leuchten: Die Autostadt hat am Freitagabend ihren „Winterzauber“ eröffnet – und die jüngeren Generationen enterten die Schneewelt und die Eisfläche. Besonders gut kommt die tägliche Eisdisco an.

Besucher habe genügend Platz auf dem Eis

Wegen der Pandemie fällt die Eisfläche mit rund 4000 Quadratmetern etwas kleiner aus als in der Vergangenheit. Außerdem lässt die Autostadt nur eine bestimmte Anzahl von Besuchern in ihren Park. Das Ergebnis: Die Schlittschuhfans haben genügend Platz auf dem Eis, um ungestört ihre Runden oder Pirouetten zu drehen.

Der Winterzauber in der Autostadt ist eröffnet

Aber mit der Ruhe ist es jeden Tag pünktlich um 17 Uhr vorbei: Dann beginnt die Eisdisco mit DJ Alex Granderath. Seine Mission lautet: „Ich bereite den Leuten täglich bis 22 Uhr eine gute Zeit.“ Von Oldies bis aktuelle Chartsstürmer – DJ Alex spielt fast alles. „Die Leute können sich auch Lieder wünschen“, sagt Alex. „In der Regel spiele ich sie auch.“ Es sei denn, die Songs passen so gar nicht in sein Wohlfühlkonzept. Richtig harte Rocksongs spiele er nicht, sagt er. „Das wollen die meisten Schlittschuhläufer nicht hören.“

Gäste können sich Lieder für die Eisdisco wünschen

Woher er das weiß? „Ich beobachte ganz genau, was ankommt und was nicht.“ Er steht in seinem DJ-Turm mitten auf der Eisfläche. Und er weiß noch etwas: Je näher Weihnachten rückt, desto empfänglicher seien die Besucher für Weihnachtslieder – ob er in drei Wochen auch das unvermeidliche „Last Christmas“ spielt? DJ Alex lächelt nur...

Zur Galerie Der Winterzauber in der Autostadt ist eröffnet. Besonders beliebt sind Eisdisco, Schlittschuhlaufen, rodeln und Eisstockschießen.

Auch Morten Diekmann lächelt, als er kurze Pause vom Schlittschuhfahren macht: „Mit der guten Musik macht es auf der Eisfläche noch mehr Spaß“, sagt er. Das sieht Lina Kunz (10) genauso: „Die Eisdisco ist super!“

Mit Handschuhen auf den Rodelhügel

Super ist es auch gleich nebenan in der 1000 Quadratmeter großen Schneewelt mit der beliebten Rodelpiste. „Den Schnee stellen wir nachts her, so dass er tagsüber richtig schön ist“, verrät Ralf Luhnen, Eventmanager der Autostadt. Im Gegensatz zur Eisbahn nebenan achtet das Personal an der Rodelbahn darauf, dass wirklich nur Kinder runtersausen. Und Autostadt-Geschäftsführerin Mandy Sobetzko – selbst junge Mutter – rät allen Kindern: „Bitte zieht Handschuhe an. Es ist wirklich kalt auf dem Rodelberg.“ Außerdem sei es generell sicherer mit Handschuhen.

Das ist der Winterzauber in der Autostadt Der Winterzauber in der Autostadt geht bis zum 28. Dezember. Geöffnet ist die Winterinszenierung täglich von 10 bis 22 Uhr, die Eisdisco beginnt täglich um 17 Uhr, die Schneewelt ist 12 bis 20 Uhr geöffnet. Neben Weihnachtsmarkt mit 26 Imbiss- und Verkaufsbuden, Eisfläche und Schneewelt bietet die Autostadt an den Adventwochenende und an den Ferientagen verschiedenen Workshops und Kreativkurse an. Infos unter Telefon 0800/ 288 678 238 oder per E-Mail unter bildung@autostadt.de. Der Schauspieler Roland Kallweit bietet zudem am 2., 9. und 16. Dezember jeweils um 20 Uhr in den Katakomben des Premium Club House jeweils um 20 Uhr Krimilesungen an. Die Lesungen findet unter 2G-Regeln statt. Infos unter www.autostadt.regiondo.de/autostadt. In der Autostadt gelten 2G und Maskenpflicht.

Eine ruhige Hand braucht es übrigens auch auf der Curling-Bahn. Mario Westphal und Klaus Salengre erklären Besuchern geduldig, wie das olympische Eisstockschießen funktioniert. Und warnen vor Leichtsinn: „So ein Eisstock wiegt 3,7 Kilo“, sagt Westphal.

Und gibt zu bedenken: Man stehe ja auf Eis, nicht auf festem Grund, wenn man ihn in der Hand halte. Und die überschaubare 17-Meter-Bahn könne für Ungeübte ganz schön lang werden – und unübersichtlich: Geht man zu ungestüm zur Sache, ballen sich die Curls auf dem Eis und krachen zusammen wie die Elektro-Kisten im Autoscooter.

Banger Blick auf die Coronazahlen

Die Autostadt-Geschäftsführer blicken mit großer Freude auf die zurückgekehrte Lebensfreude in ihrem Park. „Jetzt hoffen wir natürlich, dass unser Weihnachtsmarkt auch bleiben darf“, sagt Mandy Sobetzko mit Blick auf die steigende Zahl von Corona-Infizierten. Geschäftsführer-Kollege Armin Maus verweist „auf das Testzentrum auf unserem Gelände“. Dort könne sich bei einer möglicherweise kommenden 2Gplus-Regelung jeder vor dem Winterzauber-Besuch testen lassen. Und einigermaßen unbeschwert Eisbahn und Rodelberg genießen.

Von Carsten Bischof