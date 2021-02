Wolfsburg

Heftiger Schneefall, Temperaturen von bis zu Minus 12 Grad: Wolfsburg verwandelte sich letzte Woche quasi zum Eisschrank. Mit so einem Wintereinbruch hatten die Mitarbeiter der VW Kraftwerk GmbH, die für die Wärmeversorgung in einem Großteil der Wolfsburger Haushalte zuständig ist, schon lange nicht mehr zu kämpfen. Und so mussten sie vergangenen Woche so richtig ins Zeug legen, damit die Wolfsburger sich wenigstens zuhause einkuscheln konnten. Dabei wurde es aufgrund extremen Umstände durchaus knapp.

Auf der Kohlenhalde am Heizkraftwerk West spielten sich deswegen spektakuläre Szenen ab: Die Beschäftigten befreiten dort verschneite Förderbänder, verstopfte Trichter, Maschinen sowie etwa 30 000 Tonnen Kohle vom Schnee. Die Maschinen, die normalerweise im Vollautomatikbetrieb arbeiten, mussten außerdem „von Hand“ gefahren werden. Die Sensorik war aufgrund von Schnee und Eis nicht einsatzbereit.

Kohle-Züge erreichten das Werk nicht

„Das war schon harte Arbeit“, sagt Matthias Barkowski. Der technische Geschäftsführer der Kraftwerk GmbH spricht von einer angespannten Situation. Teilweise geriet sogar die Kohleversorgung ernsthaft in Gefahr. Denn wetterbedingt erreichten über mehrere Tage hinweg keine Züge das Werk Wolfsburg, um Nachschub zu liefern. „Normalerweise haben wir tägliche Lieferungen“, sagt Barkowski. „Wir verbrennen genau das, was aus dem Hamburger Hafen in dutzenden Güterwaggons angeliefert wird – sozusagen ’Just in Time’.“ Jeden Tag sind das bei Volllast in etwa 3700 Tonnen, die nahezu voll-automatisiert entladen werden.

Täglich werden rund 3700 Tonnen Kohle über Züge in die Kraftwerke gebracht. Der Wintereinbruch machte das zeitweise unmöglich. Quelle: Volkswagen

Dabei tat und tut auch die Werkseisenbahn alles, um der klirrenden Kälte zu trotzen und zumindest den Rangierverkehr im Werk so gut es geht aufrecht zu erhalten. Fast rund um die Uhr sind die Mitarbeiter unterwegs, um mit Laubbläsern, Weichenbesen und Eisenstangen etliche der rund 150 Weichen auf dem Werkgelände von verharschtem Schnee und von Eis zu befreien. „Wir halten den Eisenbahnbetrieb aufrecht, damit unsere Ladestellen im Werk mit produktionsrelevanten Materialien wie Motoren, Getrieben, Stahlcoils und beispielsweise Waggons für die Autoverladung versorgt werden können“, sagt Christoph Brunken, Unterabteilungsleiter der Werkeisenbahn.

Und dennoch musste die VW Kraftwerk GmbH vergangene Woche auf ihre Notfall-Bestände zurückgreifen. Ein etwa 20 Meter hoher, sogenannter Kratzer mit einer Förderkapazität von rund 750 Tonnen pro Stunde beförderte die Kohle direkt ins benachbarte Kraftwerk West. Die Kohle für das Heizkraftwerk Nord/Süd am Mittellandkanal musste in leere Waggons zurückgeladen und mit der Unterstützung der Werkseisenbahn über das Werksgelände transportiert werden.

Mitarbeiter legen Extra-Arbeit ein

Damit die Arbeit überhaupt zu schaffen ist, legten die Mitarbeiter mehrere Nachtschichten ein und auch einige Werkeisenbahner leisteten freiwillige Mehrarbeit. „In dieser Situation sieht man mal wieder, dass unsere Kolleginnen und Kollegen mit Herzblut dabei sind“, lobt Barkowski. „Das war eine hervorragende Teamleistung des Bekohlungspersonals, der Instandhaltung, der Energiewirtschaft, der Werkeisenbahn sowie unserer Partnerfirmen.“ Mittlerweile hat sich die Lage entspannt, bereits am Donnerstagabend konnte ein erster Zug mit Nachschub ins Werk rollen.

Matthias Barkowski, technischer Geschäftsführer der VW Kraftwerk GmbH: „In dieser Situation sieht man mal wieder, dass unsere Kolleginnen und Kollegen mit Herzblut dabei sind.“ Quelle: Volkswagen

Ähnliche Situationen wie diese gehören zum Glück bald der Vergangenheit an. Beide Kraftwerke in Wolfsburg werden gerade modernisiert und auf Erdgas umgestellt. Das Gas wird künftig über Pipelines ins Werk geliefert, die unter der Erde verlaufen. „Schnee und Eis können denen nichts anhaben“, sagt Barkowski.

Von Steffen Schmidt