Hannover

Campen liegt voll im Trend: Gerade in der Corona-Krise hat das Reisen mit der eigenen Unterkunft nochmals an Beliebtheit zugelegt. Auch die Absatzzahlen von Volkswagen Nutzfahrzeuge belegen das: So stiegen die Auftragseingänge für den Camper California 6.1 im ersten Halbjahr 2021 um gut 40 Prozent. Die größere Camping Version, der Grand California, wurde sogar doppelt so oft bestellt wie im Vorjahr. Dabei waren beide Modelle auch schon 2020 stark nachgefragt.

In der Pandemie zieht es die Menschen scheinbar zurück zur Natur – Urlaub am abgeschiedenen Baggersee in Deutschland statt in einer überfüllten Hotelanlage oder einer pulsierenden Metropole. Auf diesen Trend reagiert nun auch Volkswagen Nutzfahrzeuge mit einem neuen Angebot.

Urlaub im schönen Hinterland

Um naturverbundenen Campern die Suche nach genauso schönen wie ausgefallenen Plätzen in Alleinlage zu erleichtern, hat die VW-Tochter eine Kooperation mit dem Internet-Portal hinterland.camp geschlossen. Hinterland ist das führende Portal für die Vermittlung von Zelt- und Stellplätzen auf Privatgrundstücken, die in Alleinlage mitten im Grünen und fernab von überfüllten Campingplätzen liegen.

Großartiger Ausblick: Einer der exklusiven Stellplätze liegt auf einem Plateau direkt am Schwarzwald. Quelle: Volkswagen Nutzfahrzeuge

Zusammen mit diesem Portal werden immer wieder neue Spots zugänglich gemacht. So ermöglicht VWN seiner treuen Fan-Community, ihren Roadtrip zu eindrucksvollen Locations zu machen und will damit auch das Werbe-Versprechen nach Abenteuer und Freiheit einlösen.

Bis zum 7. November stehen für Fahrer eines VW-Reisemobils – und nur für diese – zehn einzigartige Stellplätze zur Übernachtung zur Verfügung – quasi Wildcampen, aber eben legal. Der passende Name des neuen Angebots: „Hotel-VW-California“.

Roadtrip mit California zu gewinnen

Diese Stellplätze sind kreuz und quer über Deutschland verteilt und somit für jeden leicht erreichbar. Sie reichen vom Campingplatz mit eigenem Privatsee in Ostfriesland über einen Platz inmitten von Apfelbäumen mit Blick auf die Frankfurter Skyline bis zu einem Plateau am Waldrand mit weitem Ausblick auf den Schwarzwald oder einen Platz mitten in den Weinbergen Rheinhessens sowie einen Bauernhof mit direktem Zugang zu einem Kanurevier.

Im Laufe des Jahres sollen zudem noch weitere exklusive Stellplätze dazukommen. Einige davon an Orten, wo man sonst gar nicht stehen oder nächtigen könnte. „Once in a lifetime“-Plätze nennt VWN diese Orte, und will diese Möglichkeiten jeweils spontan bekanntgeben.

Wer noch keinen California besitzt, soll trotzdem die Möglichkeit für einen Roadtrip bekommen. Bei einer Verlosung über die Plattform unter www.hinterland.camp/hotel-vw-california können die Teilnehmer eine Reise mit einem von drei VW-Campern gewinnen. Auf der Internetseite gibt es zudem weitere Informationen zu der Aktion.

Von Steffen Schmidt