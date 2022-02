Wette gewonnen: Wolfsburger bringen Karmann Ghia zum Laufen

Wolfsburg/Boimstorf

Was für eine Leistung: In nur zweieinhalb Stunden brachten Stefan Lommek und Thorsten Wieseler vom Käferclub Wolfsburg einen alten Karmann Ghia wieder zum Laufen, der zuvor acht Jahre in einer Scheune stand. Die Aktion fand im Rahmen der Online-Ausgabe der „Bremen Classic Motorshow“ statt und wurde von vielen Zuschauern live im Internet verfolgt.

Ein Hauch von „Wetten dass..?“ wehte durch die Show. Messe-Projektleiter Frank Ruge sprach von einer Außenwette und ließ auch die Zuschauer wetten, ob das Experiment gelingen wird. Am Ende saß Stefan Lommek siegesgewiss hinter dem Steuer des Karmann Ghia und dreht live zum ersten Mal den Zündschlüssel. Der Wagen sprang an: Wette gewonnen!

Stefan Lommek zeigte sich zuversichtlich, aber die Arbeit an den Bremsen war dann doch sehr zeitintensiv. Quelle: Screenshots Bremen Classic Motorshow

Zuvor gab es zu Beginn der Messe-Übertragung und mittendrin eine Liveschaltung nach Boimstorf, wohin der Karmann Ghia für die Aktion gebracht wurde. „Wir lagen bei der zweiten Schaltung hinter dem Zeitplan und waren leicht nervös“, verriet Lommek im Anschluss. Während der Sendung ließ er sich davon aber gar nichts anmerken. Ganz im Gegenteil behauptete er: „Wir haben sicherlich zwischendurch noch Zeit für einen Kaffee.“

Während Ruge und die große Mehrheit der Zuschauer sicher waren, dass die Wette gewonnen werden würde, hatte Oldtimer-Experte Johannes Hübner, der mit Ruge durch die Sendung führte, so seine Zweifel. Die waren nicht ganz unberechtigt, denn an dem Fahrzeug war wirklich viel zu tun.

Die Wolfsburger mussten alle Bremsen komplett erneuern

Lommek und Wieseler mussten zum Beispiel alle Bremsen komplett erneuern. „Da muss man schon mit viel Ruhe zur Sache gehen, damit nichts kaputt geht“, erklärte Lommek im Anschluss. Nicht nur die Bremsen wurden runderneuert, auch die Bremsschläuche und die Benzinleitungen wurden ersetzt. Ebenso waren unter anderem Arbeiten an Zündkerzen, Verteiler, Zündkabel und Tank fällig.

Dafür benötigte das Team einen langen Vorlauf. Käferclub-Vorsitzender Björn Schewe, der live vor Ort war, hatte die entsprechenden Teile im Vorfeld besorgt. Das ist in diesen Zeiten nicht ganz einfach. „Teile, die man sonst innerhalb von zwei bis drei Tagen geliefert bekommt, sind momentan zum Teil erst nach Wochen erhältlich“, erklärte Stefan Lommek.

Johannes Hübner (vorne) hatte Zweifel, aber Thorsten Wieseler (hinten, von links), Björn Schewe und Stefan Lommek belehrten ihn eines besseren. Quelle: Screenshots Bremen Classic Motorshow

Die Wolfsburger waren siegesgewiss

Dass der Wagen am Ende anspringen würde, war für ihn ziemlich sicher. „Die Technik ist nicht sehr kompliziert. Wenn der Strom richtig fließt, springt der Motor auch an“, sagte er. Und so kam es am Ende ja auch.

Die Mitglieder des Käferclubs freuten sich zudem, mit der Aktion die Messe zum 20. Geburtstag unterstützen zu können. Im Jahr 2019 hatte man auf der „Bremen Classic Motorshow“ einen Käfer komplett zerlegt und wieder zusammengebaut. Jetzt wollte man unbedingt auch zum Online-Format etwas beisteuern. „Die Messe ist der Auftakt zur Oldtimer-Saison. Wir unterstützen sie gerne“, betonte Stefan Lommek.

Das Auto soll auch im nächsten Jahr Teil der Messe sein

Den Karmann Ghia möchten er und Thorsten Wieseler nun fit für die Straße machen. Dabei soll die Patina des Fahrzeugs möglichst erhalten bleiben. „Man soll dem Auto schon seine Geschichte ansehen“, betonte Lommek. Nun gilt es, den richtigen Mix aus Verkehrssicherheit und Authentizität hinzubekommen. Lommeks Wunsch wäre es, das Auto im nächsten Jahr auf der Messe vorzuführen, wenn die hoffentlich wieder vor Ort stattfinden kann.

Von Robert Stockamp